Três filmes para ver na TV por estes dias

Guerra e fantasia em destaque nas sugestões da semana.

Colete de forças

20/02 | Fox Movies | às 21h15

Jack Starks, um veterano da Guerra do Golfo, é internado numa instituição para criminosos com problemas mentais, onde se torna numa cobaia para as experiências de Thomas Becker, que irão afetar profundamente a sua vida. Um filme de John Maybury, com Adrien Brody, Kris Kristofferson, Keira Knightley

e Jennifer Jason Leigh.

Pinóquio: um filme escrito aos seis anos

21/02 | Hollywood | 21h30

Gepetto é um velho carpinteiro que cria uma marioneta e vê algo mágico acontecer: ela ganha vida, começa a falar, a andar, a comer e a correr como qualquer criança. O italiano chama-o de Pinóquio e cria-o como seu filho, contando, claro, com a ajuda de um grilo falante com 100 anos. Com Roberto Benigni, Federico Ielapi e Rocco Papaleo nos principais papéis, este “Pinóquio” foi realizado em 2019 por Matteo Garrone, que escreveu o primeiro esboço do argumento quando tinha apenas seis anos. É o segundo filme em live-action a partir da famosa história de Carlo Collodi com Benigni – “Pinóquio”, de 2002, foi por ele dirigido e protagonizado.

O Regresso da Múmia

20/02 | Syfy | 23h01

Passados dez anos, Rick e Evelyn – a bibliotecária que havia encontrado o mapa da lendária cidade de Hamunaptra – estão casados, são pais do pequeno Alex e vivem uma vida tranquila. No entanto, a paz chega ao fim quando o sacerdote Imhotep, mumificado em vida e levado para um museu em Londres, é resgatado do mundo dos mortos. Brendan Fraser, Rachel Weisz e John Hannah são os principais intérpretes deste filme de ação, também repleto de momentos de humor.