Terramay: a quinta que regenera os solos e tem restaurante numa praia fluvial, no Alandroal

Anna e David de Brito mudaram-se da Suíça para o Grande Lago de Alqueva e criaram a quinta de agricultura biológica Terramay. O projeto tem várias ramificações, como a entrega de cabazes e o restaurante Raya, numa praia fluvial.

A paisagem de montado de sobro e azinho rodeia tudo o que a vista alcança a partir do monte da Terramay, aonde Anna e David de Brito chegaram há quatro anos para criar uma quinta de agricultura regenerativa. Experientes em áreas como linguística, teatro e marketing, produção audiovisual e consultoria digital, decidiram abdicar da “vida confortável” que tinham na Suíça e mudar-se para Portugal, juntando-se ao amigo de longa data Thomas Sterchi, com quem já trabalhavam, para criar a quinta.

A terra cultivada, os animais livres e a agrofloresta a crescer são alguns dos frutos do empenho e compromisso diários do casal para com a regeneração dos solos e um planeta mais são. Mas o elo de ligação entre a Terramay e a comunidade foi estabelecido com especial vigor o ano passado, no Castelo do Alandroal, aquando da primeira edição do festival Soil to Soul, fundado em Zurique, na Suíça, com o objetivo de promover práticas sustentáveis e sensibilizar a comunidade para o tema.

Agora, a Terramay dá continuidade a esse esforço de aproximação ao público com uma série de atividades na quinta e nas imediações, como visitas guiadas à horta e passeios a cavalo e de barco no lago Alqueva (podendo incluir um piquenique com produtos próprios, sumos naturais e vinhos biológicos de pequenos produtores da região). Uma vitalidade que contrasta com o cenário “depauperado” da propriedade de 562 hectares que o casal encontrou ao fim de “centenas” de visitas a herdades.

“Descobrimo-la por acaso e apaixonámo-nos pela vista”, conta Anna, de chapéu de palha na cabeça e vestido florido esvoaçante. “A prioridade era haver água perto”, para irrigar a horta, os campos e dar de beber aos animais. E foi precisamente no cume do monte que plantaram 102 espécies de hortícolas e aromáticas. “Dificulta imenso o processo, mas dá outro sabor aos produtos”, justifica David, explicando o processo de permacultura, onde não entram químicos nem sementes manipuladas.

Tudo segue as vontades da microssazonalidade, pois não trabalham com estufas à exceção das plantações que não se adaptam ao clima português, como a curcuma, o gengibre e o topinambur. Produzem mel e criaram um hotel de insetos. Anna e David estão a plantar também 20 hectares de vinha para fazer vinhos naturais, e na calha está a transformação de uma antiga padaria na aldeia de Rosário num bistrô com pizas e espaço comunitário. O objetivo da Terramay é atingir a autossuficiência.

A não perder em redor da quinta

Raya Beach Club

O Raya Beach Club, na praia fluvial de Azenhas d’El Rei, tem uma esplanada que convida a desfrutar da paisagem enquanto chegam à mesa alguns cocktails e infusões à base de ervas da quinta, seguidos pelos pratos do chef Filipe Rebocho. Cerca de 80% dos produtos utilizados na cozinha provêm da quinta, desde a carne mertolenga ao porco de bolota Pata Negra, incluindo os queijos feitos de leite de vaca e cabra. Do rio próximo chegam os lagostins e o lúcio-perca, trabalhado em tempura, taco ou ceviche. Yoga, brunches e animação musical animam a agenda.

Cabazes Terramay em casa

A Terramay abastece as cozinhas de vários chefs renomados e distribui cabazes compostos por uma sopa já feita, um preparado (molho ou tempero) e vegetais biológicos, com receitas e dicas de aproveitamento. A composição é anunciada à segunda-feira. Para encomendar, é preciso ligar ou enviar mensagem de Whatsapp para o número 932566672. Os cabazes são entregues à sexta, no domicílio (em Évora, Lisboa e Odivelas, Amadora, Oeiras, Sintra, Cascais, Loures) ou num dos pontos de recolha no Alandroal, Estremoz, Évora, Lisboa e Via Viçosa.