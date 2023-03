Sugestões televisivas para miúdos e graúdos

Grosha e o Senhor B., uma comédia que apresenta dois gatos detetives, é uma das propostas.

Ayma Adventures

Dia 25 | Panda | 13h00 e 18h45

Uma série animada que propõe a descoberta do mundo místico, de magia e aventura, da Playmobil. Na encantada floresta das fadas, Crystal Fairies, Forest Fairies e Knight Fairies vivem aventuras com os melhores amigos. Emissões aos sábados e domingos, sempre às 13h00 e às 18h45.

Antonio Banderas et Pedro Almodovar: Du Désir au Double

Dia 28 | RTP2 | 23h25

Quarenta anos e oito filmes. O mundialmente famoso mestre do cinema espanhol e a sua musa masculina de Hollywood têm uma relação ardente e apaixonada, produzindo juntos aquele que é visto como o mais belo cinema contemporâneo. Entre desejo, fraternidade e sentimentos de abandono, de “A Lei do Desejo” à “Dor e Glória”, de “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos” a “Ata-me”, este documentário de Nathalie Labarthe revela uma história íntima e cinematográfica que faz parte da Movida e de uma Espanha em convulsão.

Emergência: Nova Iorque

Dia 29 | Netflix

Esta série documental de oito episódios retrata o frenético mundo das urgências médicas ao acompanhar o intenso e impiedoso dia-a-dia dos trabalhadores de emergência médica de Nova Iorque. Este é um testemunho do ritmo implacável do sistema de saúde da cidade, narrado através das batalhas e dos triunfos de uma enfermeira de bordo de um helicóptero, assim como os de profissionais de cirurgia de transplantes, emergência médica, cirurgia de traumatologia pediátrica e neurocirurgia, enquanto se dedicam de alma e coração a ajudar quem mais precisa.

O Triângulo das Bermudas: Águas malditas

Dia 29 | História | 22h15

O Triângulo das Bermudas é a extensão de oceano mais famosa na História, evocando temor e fascínio. Delimitadas pela Florida, Bermudas e Porto Rico, estas águas já “engoliram” navios, aviões e respetivas tripulações, sendo que alguns desapareceram sem deixar rasto. Em 1945, cinco aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram numa única noite, juntamente com o avião de busca e salvamento enviado para os encontrar. Nunca foram encontrados quaisquer destroços. Alguns repórteres recuperaram os relatos de outros aviões e navios desaparecidos e as histórias de fenómenos estranhos que remontam às viagens de Colombo. Agora, uma equipa de elite investiga o Triângulo das Bermudas com a ajuda de uma arma secreta: um mapa, que demorou décadas a fazer e onde está assinalada a localização de todos os naufrágios não identificados e outras anomalias.

Grosha e o Senhor B

Dias da semana | Panda Kids | 08h30 e 18h00

Comédia em que os heróis são dois gatos detetives que são o oposto um do outro. Mr. B é um persa chique, um cavalheiro imperturbável e um detetive preciso, com uma mente ultra-rápida. Grosha é um gato de rua espontâneo e um detetive impulsivo.

Eu, Georgina

Netflix

Estreia da segunda parte do documentário sobre a vida da companheira de Cristiano Ronaldo: a mulher por detrás das capas, das fotografias, das histórias e dos cabeçalhos. Contado na primeira pessoa, revela vários aspetos da vida de Georgina Rodríguez, desde os mais públicos e conhecidos até aos mais pessoais.