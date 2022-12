Sugestões de prendas de Natal para decorar a casa, até vinte euros

Peças únicas e feitas à mão em cerâmica ou cortiça, velas e aromatizadores que enchem a casa de aromas e a botânica para trazer nova vida entre paredes: sugestões de presentes acessíveis para reforçar o conforto caseiro.

Levantar voo com andorinhas em cerâmica

Pelas prateleiras da Casa de Campo, a nova loja dedicada ao saber-fazer dos artesãos nacionais, situada no centro de Oeiras, cabem produtos variados, da cerâmica à saboaria, azulejaria, pintura e bijuteria. Trata-se do novo projeto de Catarina Fitas, que deixou a engenharia informática para criar esta casa. Há peças para todos os gostos e carteiras, na morada física e online, e uma destas são as andorinhas em loiça para decorar a casa, de diferentes tamanhos (grande, médio e pequeno). Por vinte euros, consegue criar um conjunto de peças para oferecer. Nas tonalidades, o leque também é eclético: do azul-turquesa ao azul-petróleo, preto, branco, verde-escuro, amarelo, verde água, rosa ou vermelho, entre outras. Casa de Campo. Rua Cândido dos Reis, 73, Oeiras. Web: casadecamposhop.com. Preço: andorinha a 6,50 euros (grande), 5,50 euros (média), 4,25 euros (pequena).

Tornar a casa mais verde

Versatilidade é palavra de ordem na Lx Lapa, a concept store híbrida que junta arte nacional, peças de mobiliário industrial do século XX e botânica. O espaço que surgiu no ano passado, dando nova vida a um palacete centenário no bairro da Lapa, soma dois pisos e 16 salas. Entre as opções até 20 euros, estão plantas de interior como as calatheas, naturais da América Latina, e as hederas, para quem prefere as espécies trepadeiras. Vendem-se em Lisboa e na loja online. Lx Lapa. Rua Maestro António Taborda, 14, Lisboa. Web: lxlapa.com. Preço: hedera a 9,50 euros; calathea desde 11 euros

É p’ró menino e p’rá menina

Cerâmica e ilustração são os dois mundos que se combinam na loja digital da artesã Manu Souza, sediada em Portugal. As peças são todas artesanais e o reaproveitamento é um dos pilares da casa: o que sobra de matéria-prima é usado nas obras seguintes. A dupla Casal Português é um dos destaques do site: um conjunto de duas canecas/chávenas para café feitas em grés (em tamanho grande, médio e pequeno), simbolizando a versão masculina (bigode e nariz rosado) e feminina (bochechas rosadas e batom nos lábios). Ideal para oferecer a um casal. Manu Souza. Web: manusouza.net. Preço: Casal Português a 19,80 euros/peça (grande), 16,50 euros (médio), 13,20 (pequeno)

Beleza feminina

Com a chegada da pandemia, e a perda dos respectivos empregos, duas irmãs decidiram dar um novo rumo às suas vidas. O resultado é a Jazzy Sistersbrand, que fabrica velas, bijuteria e artigos de decoração de forma 100% artesanal, e com alguma criatividade à mistura. No site oficial da marca, há várias estatuetas e jarras até 20 euros, feitas em jesmonite (resina ecológica), em clara homenagem à diversidade do corpo feminino, algumas destas pertencentes à nova coleção de outono. Jazzy Sistersbrand. Web: jazzysistersbrand.com. Preço: estatuetas e jarras com corpos femininos desde 11 euros.

Perfumar a casa

Margarida Ferreira aproveitou o momento em que o setor onde trabalhava entrou em recessão, em plena pandemia, para concretizar o sonho de criar uma marca própria, na qual conseguisse explorar materiais e processos feitos à mão. Assim surgiu a cerá handmade, que neste Natal sugere combinar produtos para criar uma oferta. Às velas e aos aromatizadores, feitos à base de cera de soja, os clientes podem adicionar uma pinha decorativa e uma coroa de oliveira. Romã – a escolha mais popular -, erva-príncipe, maçã e canela e o especial da época de gengibre, canela e cravinho, são os aromas disponíveis. BeWe Concept. Rua Doutora Iracy Doyle, 40B, Cascais. Web: bou-market.com/loja/cera. Preço: vela (300g) a 16 euros; aromatizador a 4 euros; pinha decorativa a 6 euros; coroa de oliveira a 6 euros.

Uma horta bio em casa

Ervas aromáticas, flores comestíveis ou frutos podem crescer em modo biológico, durante todo o ano, dentro de casa, graças aos potes da Grow Cork, da Life in a Bag. A marca de Famalicão apresenta 15 possibilidades para cultivar, entre salsa, cebolinho, hortelã, camomila, malagueta, morangos, entre outros. Cada Grow Cork é constituído por um pote de cortiça impermeável, um pacote de sementes biológicas, substrato orgânico, argila expandida e instruções completas para cultivar com sucesso. À parte é possível comprar recarga de substrato e sementes bio. Mercado Orgânico. Rua de Diu, 231 (Foz). Web: lifeinabag.pt. Preço: Grow Cork a 20 euros.