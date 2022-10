Sidra transmontana e cervejas artesanais dão mote a novo festival em Benfica

A primeira edição do festival “Cervejas ao Baldaya” decorre de 28 a 30 de outubro nos jardins do Palácio Baldaya, em Benfica. Participam 13 cervejeiras e uma sidra artesanal transmontana.

Treze cervejeiras artesanais e a Alfa, marca de sidra transmontana, vão colocar as suas produções à prova na primeira edição do “Cervejas ao Baldaya”, um novo festival a ter lugar nos jardins do Palácio Baldaya, em Benfica, Lisboa. O evento decorre de 28 a 30 de outubro, com entrada livre, das 16h às 23h, e domingo, das 16h às 20h.

Participam as marcas Aldeana, Barona, Piratas Cervejeiros, Cerveja Bah, Mean Sardine Brewery, Madam Lindinha Lucas Craft Beer, Super Bock, Pato Brewing, Rafeira, Lince, Oitava Colina, Cerveja Chica e Dois Corvos. Além das cervejas (para as provar é necessário adquirir um copo de prova entre os 2,50 e os 5 euros), haverá música com DJ, gastronomia e uma zona de exposições.

