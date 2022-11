Sete filmes para ver nos próximos dias

Comédias como Ted e Bem-Vindo ao Norte são algumas das sugestões.

O CLUBE DE LEITURA DE JANE AUSTEN

Dia 13 | AXN White | 21h25

Cinco mulheres e um homem juntam-se para debater os romances da conceituada escritora inglesa Jane Austen e concluem que os problemas de Emma – Mr. Darcy – e das irmãs Bennet não são assim tão diferentes dos seus. Encontrando conforto e sabedoria em cada uma das páginas, descobrem que, nas dúvidas amorosas, tudo o que precisam de perguntar é: o que faria Jane? Com Maria Bello e Emily Blunt. De Robin Swicord.

PESQUISA OBSESSIVA

Dia 13 | AXN | 21h55

Quando a filha desaparece sem deixar qualquer rasto, David não perde tempo e alerta as autoridades, pois parece que ninguém consegue achar uma pista que justifique o seu desaparecimento. Desesperado, só lhe resta uma solução: entrar no computador da filha e nas suas redes socias para perceber o que se pode ter passado. Um filme que mistura drama e ação, realizado por Aneesh Chaganty e com John Cho e Debra Messi à frente do elenco.

CARRO DA POLÍCIA

Dia 14 | AMC | 20h47

Duas crianças, um polícia, um segredo e um carro-patrulha. Num descampado, Travis e Harrison, de dez anos de idade, encontram um carro-patrulha da polícia que parece abandonado e com as chaves na ignição, por isso decidem levá-lo a dar uma volta. O problema é que o carro pertence ao xerife Kretzer e no seu interior há algo secreto. Este é o início de um jogo frenético e desesperado do gato e do rato em que a única saída é carregar no acelerador e conduzir o mais depressa possível.

O PRODÍGIO

Dia 16 | Netflix

Em 1862, uma comunidade devota da Irlanda manda vir de Inglaterra a enfermeira Lib Wright (Florence Pugh). Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy), de 11 anos, afirma não comer há quatro meses e sobreviver graças ao maná dos céus. Lib mostra-se resoluta em descobrir a verdade, desafiando a fé de uma comunidade que preferiria continuar a crer.

BEM-VINDO AO NORTE

Dia 16 | Cinemundo | 20h40

Philippe é um funcionário público francês. Apanhado a fazer vigarices, é recolocado em Nord-Pas-de-Calais. Aqui, acaba por ser conquistado pelos habitantes do Norte e até aprende o dialeto local, o incompreensível Ch’ti. Com Kad Merad.

O PRIMEIRO CAVALEIRO

Dia 17 | AXN Movies | 21h10

Saga romântica centrada num triângulo amoroso entre o rei Artur (Sean Connery), Lady Guinevere (Julia Ormond) e um Lancelot (Richard Gere) impaciente e de espírito errante. Estranhos momentos narrativos a partir das lendas arturianas. Realizado por Jerry Zucker.

TED

Dia 17 | Hollywood | 19h45 e 21h30

O canal Hollywood exibe os dois filmes em torno do famoso urso de peluche que desejou tornar-se humano. No primeiro, o boneco de John ganhou vida e tem estado ao seu lado desde então. Mas a grande amizade que existe entre os dois vai ser posta à prova quando Lori, namorada de John, quer dar o passo seguinte na relação. No segundo, Ted junta-se a Tami-Lynn, quer constituir família e ter filhos. Mas o problema é encontrar um dador e conseguir provar em tribunal que é qualificado para ser pai e que não é um mero urso de peluche. Ambos são realizdos por Seth MacFarlane e contam Mark Wahlberg no principal papel.