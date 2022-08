Sete estreias e regressos de séries para ver nos próximos dias

Entre estreias, regressos de novas temporadas e outros destaques, seis sugestões de séries para ver nos próximos dias, na televisão e nas plataformas de streaming.

Eu Nunca…

Desde sexta, dia 12 | Netflix

Estreia da terceira temporada. A adolescente americana de origem indiana Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua a lidar com as pressões diárias do liceu e os dramas familiares em casa, enquanto se aventura por novos romances. “Eu Nunca…” é criado pela produtora executiva Mindy Kaling, com Lang Fisher a servir de produtora executiva, diretora de produção e argumentista.

O Salto do Diabo

Sábado, dia 13 | AMC | 22h10

Paul Vilar, um antigo oficial das Forças Especiais, é um especialista na sobrevivência e nos desportos extremos. Separado da mulher, espera reaproximar-se da filha de 17 anos, Sarah, através de uma caminhada na montanha. Mas as coisas não vão correr como tinha previsto. Sarah testemunha um assassinato e acabam os dois por ser perseguidos pelos contrabandistas, que farão de tudo para os eliminar. Paul vai usar todos os seus recursos para proteger a filha e enfrentar uma natureza impiedosa.

Elvis: Os Primeiros Anos

Domingo, dia 14 | RTP2 | 22h

Minissérie em duas partes sobre a vida de Elvis Presley. O ator irlandês Jonathan Rhys Meyers é o protagonista da biografia daquele que ainda hoje é o rei do rock. O ator veste a pele de Elvis com uma autenticidade tão extraordinária que levou para casa um Globo de Ouro pelo seu desempenho. A história passa pelo seu amor por Priscilla, de 15 anos, pela mudança para Graceland, realizando o sonho da sua mãe de ter um Cadillac cor de rosa. Sem amigos de verdade, mas com um empresário manipulador, Presley trocou a sua paixão pela atuação por sucessos triviais de bilheteira, mas sendo insatisfeito, abusou cada vez mais de drogas – o início de sua queda. Ainda com Antonia Bernarth e Camryn Robert Patrick.

9-1-1

Segunda, dia 15| Fox Life | 17h30

Transmissão, em jeito de maratona, de sete episódios da série. No primeiro, Athena, Bobby e 118 correm contra o tempo para salvar uma família cujo camião contém uma bomba que detonará se o veículo abrandar para menos de 90 quilómetros por hora. Entretanto, Eddie sente dificuldades a adaptar-se ao seu novo emprego, Buck toma uma decisão impulsiva acerca da sua relação e 118 recebe novos membros na equipa. A maratona prolonga-se até cerca das 23h10.

Vikings

Quinta, dia 18 | AMC | 22h10

Dois episódios para ver de seguida. No primeiro, os Reis da Noruega chegam ao território de Harald para a eleição do Rei de toda esse reino. Embora Olaf esteja confiante no resultado, a eleição poderá não correr tão bem como desejado. No segundo, Bjorn é forçado a agir rapidamente após as eleições. Os bandidos atacam novamente a aldeia de Lagertha, confiantes na vitória. Mas, quando a defesa se resume a um único combate com Lagertha, a vitória parece menos certa.

Blood & Treasure

Quarta, dia 17 | Fox Life | 22h20

Estreia a segunda temporada da história em torno de um ex-agente do FBI especialista em antiguidades e uma ladra de arte engenhosa que unem esforços para apanhar um terrorista implacável que financia os seus ataques através de tesouros roubados. Enquanto percorrem o mundo no encalço do seu alvo, vêem-se no centro de uma batalha com 2000 anos pelo berço da civilização. Nestes novos capítulos, vai-se revelar o gancho que havia sido deixado no final da temporada anterior. A série é emitida todas as quartas-feiras, às 22h20, e protagonizada por Matt Barr, Sofia Pernas, James Callis, Michael James Shaw, Katia Winter, James Callis e Oded Fehr.

Fogo no Coração

Quarta, dia 17 | Netflix

Poncho descobre o corpo do irmão e, ao seguir as pistas do crime, encontra um quartel de bombeiros num bairro da Cidade do México. Usando uma identidade falsa, alista-se como bombeiro e conhece Olivia, a única colega que irá descobrir o seu segredo e ajudá-lo a chegar à verdade. Enquanto isso, o ex-recluso Ricardo regressa para procurar o filho, que nem sabe que tem pai.