Seis séries para ver esta semana na TV e no streaming

Entre estreias, regressos e outros destaques, seis séries para acompanhar nos próximos dias, na televisão e nas plataformas de streaming.

Gossip Girl

Segunda, dia 6 | Biggs | 21h40

Estreia da primeira temporada. Após passar um ano a estudar fora por motivos misteriosos, Serena van der Woodsen está de volta a Nova Iorque. O seu regresso agita o Upper East Side, onde vivem os jovens mais privilegiados da cidade, como a sua melhor amiga, Blair Waldorf, o namorado de Blair, Nate Archibald, e ainda Chuck Bass. Enquanto lida com os problemas com a mãe, Lily van der Woodsen, e o irmão, Eric, Serena irá começar um relacionamento com Dan Humphrey, um rapaz de um mundo completamente diferente.

Leo Mattei: Proteção de Menores

Terça, dia 7 | Fox Crime | 22h

Leo Mattei (Jean-Luc Reichmann) está de regresso para duas novas temporadas nas quais continua a liderar a força policial dedicada a proteger e salvar crianças em risco e a resolver crimes que envolvam menores. Nos novos episódios, o capitão da Unidade de Proteção Juvenil de Paris vê-se obrigado a trabalhar com o enigmático comissário Daguerre (Stomy Bugsy) e a associar-se a Inès Salma (Lola Dubini), uma jovem tenente cheia de energia, e a Marion da Costa (Romane Portail), uma nova investigadora com o seu quê de invulgar.

Jovens Rebeldes

Quarta, dia 8 | Apple TV+

As Buccaneers são as filhas dos novos ricos dos Estados Unidos da América. Belas e indomáveis, apesar dos esforços das melhores governantas de Inglaterra, estão a caminho de Londres para encontrar um aristocrata, de poucos recursos, mas com classe, para formar a união perfeita. Com interpretações de Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, Christina Hendricks, Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome e Barney Fishwick.

O Alfaiate

Desde dia 3 | Netflix

Estreia da terceira temporada. Os sentimentos de Peyami por Esvet intensificam-se após o seu regresso a casa de uma longa viagem. Ele tem de colocar um ponto final neste jogo e contar a verdade a Dimitri. Porém, os planos de Peyami e Esvet estão prestes conhecer uma reviravolta devido a uma série de azares. Série turca protagonizada por Cagatay Ulusoy, acompanhado de um elenco com Sifanur Gül, Salih Bademci e Olgun Simsek.

Ferry: A Série

Desde dia 3 | Netflix

Ferry Bouman tenta vingar como produtor novato de ecstasy para marcar posição no submundo de Brabant. Acompanhado por John, o cunhado Lars, Remco e Dennis, ele enfrenta o implacável barão da droga Arie Tack e um clube de motards para conquistar um lugar no topo. Mas é apenas quando a sua apaixonada Danielle fica a conhecer o lado obscuro de Ferry e do seu negócio que ele percebe o preço que tem de pagar para se tornar no melhor.

Frente-a-Frente

Quinta, dia 9 | AXN | 22h

Justine Rameau é uma juíza de renome que faz tudo tal como mandam os códigos judiciais e deontológicos. Com a morte do pai, descobre que Vanessa Tancelin, uma agente da polícia que, ao contrário de si, contorna todas as regras para solucionar os seus casos, e com quem tem uma relação complicada, é sua meia-irmã. Agora, elas terão que saber gerir a vida profissional e o lado pessoal. Em cada episódio de “Frente a frente”, o espectador é guiado por um caso criminoso diferente, enquanto assiste à relação difícil de ambas. Claire Borotra e Constance Gay são as protagonistas. O AXN emite um episódio novo todas as quintas-feiras, sempre às 22h00.