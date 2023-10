Seis filmes para ver neste fim de semana chuvoso

Eis os destaques desta semana.

A HORA MAIS NEGRA

DIA 14 | Biggs | 19h00

Sean e Ben são norte-americanos em viagem à Rússia. Natalie e Anne encontram-se ali numa escala da sua viagem ao Nepal. Certa noite, encontram-se num bar onde conhecem Skylar, um empresário sueco, com quem passam uma noite. Subitamente, a cidade é atacada por uma nave alienígena que pretende sugar toda a energia do planeta. Em pânico, os cinco encontram um abrigo subterrâneo onde passam vários dias até descobrirem que, à superfície, Moscovo se tornou numa cidade fantasma.

VINGANÇA LETAL

DIA 14 | RTP1 | 00h00

Damon Hickey, um comissário da polícia reformado, com uma longa carreira de corrupção, chantageia a sua antiga correio de droga, Victoria, raptando a sua filha e forçando-a a cumprir uma série de tarefas que envolvem armas, criminosos altamente violentos e muito dinheiro. Arrasada pela traição do único homem em quem alguma vez confiou, Victoria luta contra traficantes e bandidos do submundo numa missão para a salvar filha. De George Gallo, com Morgan Freeman, Ruby Rose e Patrick Muldoon.

A INTROMETIDA

DIA 14 | AXN MOVIES | 21h10

Marnie Minervini é uma recente viúva que se muda de Nova Jersey para Los Angeles para estar mais perto da filha Lori, uma argumentista de sucesso, mas emocionalmente distante. As tentativas bem-intencionadas – mas muitas vezes intrusivas – de Marnie para se ligar à vida da filha conduzem a uma série de encontros cómicos e comoventes. Um filme de Lorene Scafaria, com interpretações principais de Susan Sarandon e Rose Byrne.

EM NOME DO REI

DIA 14 | AXN | 21h55

Situado num mundo de fantasia medieval, a história segue um agricultor chamado Farmer, que se vê arrastado para um conflito quando a sua pacífica aldeia é atacada por Krugs, uma raça de criaturas brutais controladas por um feiticeiro maléfico chamado Gallian. Quando a mulher de Farmer é raptada, ele embarca numa busca de vingança e justiça, reunindo aliados, incluindo o feiticeiro Merick e o guerreiro Norick. Realizado por Uwe Boll, com Jason Statham e Ron Perlman.

COMBATE MORTAL

DIA 15 | Hollywood | 21h30

Jornada cinematográfica épica que abrange mais de duas décadas (1995-2021) com a exibição da “Tripla Combate Mortal”, saga de ação baseada nos videojogos de sucesso “Mortal Kombat” para ver nos domingos, 15, 22 e 29 de outubro, às 21h30. Em “Combate Mortal”, o primeiro filme adaptado ao cinema a partir do célebre jogo de computador homónimo, é o relato de uma luta que perdura no tempo: três guerreiros, Liu Kang, Johnny Cage e Sonia Blade, mestres das artes marciais, enfrentam perigosos inimigos para defender o futuro da Terra.

À PROCURA DE UMA ESTRELA

DIA 15 | FOX LIFE | 22h20

Adam Jones (Bradley Cooper) foi em tempos um chef de cozinha de topo em Paris, até que as drogas e o álcool levaram a um colapso que pôs a sua carreira em suspenso. Depois de se mudar de Nova Orleães para Londres, Adam tem uma oportunidade de se redimir quando o seu antigo mestre (Daniel Brühl) o contrata, com alguma relutância, como chef do seu restaurante. Exigindo a perfeição da sua equipa recém-formada (Sienna Miller e Omar Sy), Jones tem uma segunda oportunidade para realizar o sonho de ganhar uma terceira estrela Michelin. Um filme de John Wells, ainda com Riccardo Scamarcio, Sam Keeley e Alicia Vikander.