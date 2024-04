Parque das Nações: Sayanna Spa lança novo tratamento para o verão (e descontos)

O Sayanna Spa, acessível a hóspedes e não-hóspedes no 23.º piso do hotel Myriad, no Parque das Nações, tem um novo tratamento corporal e de rosto que visa preparar a pele para o verão. Até ao final de abril, decorre também uma campanha com tratamentos com 40% de desconto.



Para chegar ao Sayanna Spa, o spa do hotel Myriad by Sana, colado à Torre Vasco da Gama, é preciso apanhar um dos elevadores panorâmicos no átrio, depois de um funcionário pressionar o botão do 23.º andar. A viagem é curta e oferece uma vista sobre a frente ribeirinha do Parque das Nações. Na receção, o cliente é convidado a preencher uma ficha, com recurso a um QR code lido pelo telemóvel, e é-lhe oferecida uma água aromatizada.

Enquanto troca de roupa num dos vestiários, também com janelas do chão ao teto, o cliente já tem à sua espera, no corredor, a terapeuta que irá fazer o tratamento. O menu de massagens e tratamentos é eclético – desde tratamentos inspirados na história de Lisboa, a outros exclusivos da marca Sayanna, até às massagens de aromaterapia, de alívio da tensão digital, massagens linfáticas e esfoliações. O mais recente chama-se Verão Sayanna e custa 150 euros.

A experiência leva 75 minutos e consiste em receber o cliente com um lava-pés, em jeito de boas-vindas. Uma esfoliação com grainha de uva permite libertar as células mortas da pele e deixá-la macia. Já com a pessoa deitada de barriga para baixo e coberta com um cobertor, segue-se uma esfoliação de corpo inteiro (costas, pernas e braços) com uma escova de pelo curto, que é passada levemente para não magoar, e permite uma abordagem menos profunda.

“A ideia é preparar o corpo para o verão, tirando as peles mortas e hidratando o corpo. Isso vai também ajudar a prolongar o bronzeado natural da pele”, explica a terapeuta Raquel Almeida. Após o uso da escova, o corpo é massajado com um óleo da Aromatherapy Associates, à base de citrinos, bagas e alecrim. “A massagem é também boa para combater a retenção de líquidos e o cansaço, ou recuperar a energia no caso de quem tem jet-lag”, acrescenta.

Com o cliente deitado de barriga para cima, no final a terapeuta aplica um creme de limpeza e uma máscara hidratante no rosto. O cliente pode ficar uns minutos sentado a contemplar a vista sobre Lisboa e o Tejo, enquanto bebe um chá de laranja, canela e gengibre acompanhado de fruta laminada. Antes ou depois de tratamentos com 45 minutos ou mais, é possível usufruir da piscina, do banho turco e do flutuário de sal Epsom, assim como do ginásio Technogym.

Paralelamente a esta novidade, o Sayanna Spa tem a decorrer a campanha Luxury Spa, Special Offers, com cinco experiências a preços já com 40% de desconto. Estão incluídas a Hidratação Profunda (75min/90 euros), Facial Antienvelhecimento (75min/102 euros), Alma Portuguesa a Dois (60min/180 euros), Alívio da Mente Cansada (45min/77 euros) e a Massagem Oriental (60min/105 euros), disponíveis de segunda a sexta, das 09h às 14h, mediante reserva.