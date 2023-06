São Tomé e Príncipe é país convidado do congresso dos cozinheiros portugueses

Entre 24 e 25 de setembro, o 19º Congresso Nacional dos Cozinheiros vai debater o efeito do "tempo e a idade" no setor, divulgou a organização.

A 19.ª edição do maior encontro nacional de profissionais de cozinha regressa a Oeiras, aos Nirvana Studios, para dois dias de debates, demonstrações, degustações, música e instalações artísticas, segundo a Edições do Gosto, responsável pelo evento.

Depois de, no ano passado, o congresso ter debatido a “Conexão Africana”, aquele continente continua em destaque, com São Tomé e Príncipe como país convidado, uma forma de “continuar a mostrar a diversidade cultural de Portugal”, de acordo com os organizadores.

O chef são-tomense João Carlos Silva (Roça São João dos Angolares, conhecido pelo programa televisivo “Na Roça com os Tachos”) e Miguel Garcia (Yumbox) participam para “mostrar o melhor do país e da sua gastronomia”.

Sobre o tema deste ano, a Edições do Gosto quer promover o debate sobre de que forma “o tempo e a idade” afetam “os produtos e a sua progressão”.

“E, sendo importante aceitar o novo, é crucial compreender o passado para trilhar um caminho futuro. Falamos de pessoas da gastronomia em Portugal que deixaram uma herança para a geração atual de cozinheiros e pasteleiros. É nesse sentido de valorização e inspiração que abrimos caminho para falar de temas como a aprendizagem, o percurso profissional, a gestão de carreira e de vida pessoal e profissional e a saúde mental”, explicou a organização.

O cartaz já tem mais de 30 nomes confirmados, entre os quais Vasco Coelho dos Santos (Euskalduna, Porto, uma estrela Michelin), João Diogo Formiga (Encanto, Lisboa, uma estrela), ou Alexandre Silva (Loco, Lisboa, uma estrela, e Fogo) ou Inês Silva Azevedo (Hisa Franco, Eslovénia, duas estrelas).

No segundo dia do congresso, decorre a final da prova O Melhor Pastel de Nata 2023, criado em 2009 pelo gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes – que também é presidente de júri -, e que será eleito entre 12 candidatos. No ano passado, a pastelaria Casa do Padeiro, na Pontinha, foi a vencedora.

O encontro é aberto ao público no geral e os preços variam entre 45 euros e 60 euros, para um ou dois dias, se forem comprados até 31 de agosto, subindo para 60 e 100 euros depois dessa data.