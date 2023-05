Santo Tirso: vem aí um festival de bem-estar com atividades para toda a família

O festival de saúde e bem-estar Rest Day está de volta ao Parque do Ribeiro do Matadouro, em Santo Tirso, já no próximo fim de semana. Entre sexta e sábado, há mais de 60 atividades ao dispor dos participantes, envolvendo ioga, meditação, música, dança e mais. Entre as novidades conta-se o "silent disco".

A saúde mental vai estar em destaque nesta terceira edição do Rest Day – Mindful & Wellness Festival, com palestras e oficinas conduzidas por psicólogos, psiquiatras e diferentes associações, fez saber a organização, em comunicado. Entre as dezenas de propostas encontram-se ainda atividades relacionadas, por exemplo, com acupunctura, reiki, reflexologia, feng shui e terapia de som.

À semelhança do que aconteceu na edição anterior, o Rest Day dedica uma área às mulheres e outra às crianças, com atividades especialmente dirigidas a esses dois públicos. Cosmética natural, nutrição e artesanato também vão marcar presença no recinto, onde não faltam propostas de alimentação saudável, inclusive, para vegetarianos e veganos.

“O festival é já uma marca e está a consolidar o seu percurso. Para este ano vamos apostar num palco principal mais animado. Muita música e dança. Uma nova área denominada Saúde da Mente e uma outra dedicada à música através do Silent Disco, um espaço silencioso cheio de pessoas a dançar estimuladas pelos DJs convidados”, afirma Humberto Martins, promotor do evento, citado na referida nota. “Vamos ter muitas ações surpresa dentro do festival. O facto de não estarmos em ano pandémico abre dinâmicas de contacto que não podíamos ter o ano passado. Será o ano dos afetos.”

O Rest Day arranca na sexta-feira, às 17 horas, estendendo-se até à meia-noite. No sábado, funciona entre as 8 e as 20 horas. O acesso diário custa 24 euros por pessoa; para os dois dias, 39 euros. Miúdos até aos 6 anos têm entrada livre, e existem descontos para crianças e jovens dos 7 aos 18 anos, para maiores de 65 anos e para pessoas com mobilidade reduzida. Outra opção é o bilhete família, com um valor mínimo de 19 euros por pessoa.