Roupa e acessórios: sugestões de prendas de Natal até vinte euros

Da homenagem à lã da Serra da Estrela aos materiais mais fora da caixa, como a fibra de canábis, sugestões de peças para vestir e usar, dos pés à cabeça, com foco no fabrico artesanal e com um toque de humor negro à mistura, sem exceder os vinte euros.

As meias humorísticas de Bruno Aleixo

Deu-se a conhecer com uma série de televisão que se tornou num formato de culto, na SIC Radical, em 2008, e depois disso, Bruno Aleixo já fez uma perninha no cinema, com o seu próprio filme. A personagem de animação e humor também tem a sua linha de produtos oficiais, entre os quais se destacam as meias com frases humorísticas, com fabrico na Lousã e envio para todo o país, no site oficial. “Então cala-te”, “A sério, Deus me dê paciência”, “Tu vê lá a tua vida” ou “Isso das meias já perdeu a piada” são algumas das expressões, junto às caras de Bruno Aleixo e seus companheiros, como o Busto de Napoleão e o Homem do Bussaco. O tamanho é único (36-44). Plataforma Mister Cimba. Web: mistercimba.com. Preço: par de meias a 9,99 euros.

Gorros para os mais novos

Há sete anos, Milena Melo trocou o Jornalismo pelo Design, guiada pela escassez de roupa menos convencional para rapazes. A Yay Store nasceu primeiro no online e ganhou depois morada física no Príncipe Real, com roupa e acessórios (dos 0 aos 12 anos) onde se aposta no reaproveitamento de tecidos e fabrico nacional. Um dos destaques da loja digital e física são os gorros, perfeitos para os dias frios que chegaram. E há para todos os gostos: dos padrões simétricos aos monocromáticos e motivos divertidos, como quadrados de chocolate que têm pernas. Yay Store. Rua dos Prazeres, 64A, Lisboa. Web: yaystore.pt. Preço: gorros desde 18 euros.

A lã da Serra da Estrela em porta-chaves

Dar palco à versatilidade do burel, com roupa, acessórios e artigos para a casa feitos com lã de ovelha da Serra da Estrela, é a missão da Burel Factory, sediada em Manteigas e com presença física não só aí mas também em Lisboa e no Porto. Até vinte euros, uma opção de presente são os porta-chaves em forma de coração, e com pequenos corações costurados no rebordo de cada peça. Na loja digital, pode escolher-se entre quatro tonalidades: amarelo-torrado, vermelho, azul-turquesa e beringela Burel Factory. Rua Serpa Pinto, 15B, Lisboa. Rua Mouzinho da Silveira, 83, Porto. Web: burelfactory.com. Preço: porta-chaves a 15 euros.

Tops feitos à mão

A marca portuense nasceu nos últimos anos, pelas mãos de duas irmãs, apostando em peças únicas e feitas à mão. A La Luna vai estando presente em mercados e feiras, como aconteceu agora com o pop-up Molly Moks em Lisboa, mas têm sempre na sua loja online camisas, blazers, vestidos e casacos para homem e mulher, de vários padrões e feitios. Até 20 euros, os tops artesanais de algodão, sem costas e ajustáveis nas costas e pescoço, são uma boa opção. Há meia dezena de versões deste modelo no site. La Luna. Web: instagram.com/laluna_madeforall. Preço: tops a 20 euros

Carteiras finas em cânhamo

É um presente ideal para quem é prático e não gosta de andar de bolsos muito carregados. A carteira feita em cânhamo (fibra de canábis) tem cinco milímetros de largura, capacidade para albergar mais de seis cartões e é um dos acessórios da 8000Kicks, a marca criada por neto e avó, Bernardo Carreira e Otília Santarém, dedicada a esta matéria-prima. Existe em bege, verde e preto. Começaram pelas sapatilhas unissexo, veganas e resistentes à água, e o catálogo está hoje maior, com bonés, mochilas ou palmilhas. Além da loja online, têm uma nova morada física em Campo de Ourique. 8000Kicks. Rua Coelho da Rocha, 81C, Lisboa. Web: 8000kicks.com. Preço: carteira a 15 euros.

Joias criativas e personalizadas

Ana Guimarães sempre foi apaixonada por joias. No segundo ano da licenciatura em Design de Joalharia, pela ESAD, criou a Jewels don’t Shine, uma marca de joalharia que mais do que a nobreza dos materiais, valoriza a ligação afetiva entre o utilizador e a joia. Ana trabalha essencialmente em acrílico para criar peças irreverentes, que vão desde expressões populares e palavras como “Santa Paciência”, “Temos Pena” ou “Estudasses”, a figuras da cultura pop e objetos comuns transformados em brincos, colares, porta-chaves ou pregadeiras. As peças mais procuradas são as joias personalizadas, principalmente retratos dos animais de estimação, disponíveis a partir de 20 euros. Jewels don’t Shine. Rua da Conceição, 80, loja 4, Porto. Preço: peças desde 15 euros.