Roteiro para namorar entre a Serra da Arrábida e o rio Sado, em Setúbal

Do alto da serra à doca dos pescadores, passando pelas adegas de Azeitão, a Arrábida, tão próxima de Lisboa, convida a um passeio a dois, rico em sabores (com o peixe em primeiro plano) e paisagens arrebatadoras salpicadas pelas vinhas dos incontornáveis moscatéis.

Estendida ao longo de 35 quilómetros, a Serra da Arrábida não só é um dos mais belos exemplares da vegetação mediterrânica em Portugal, como também uma varanda para o oceano, que convida a fazer paragens românticas os lugares onde é possível estacionar e caminhar em segurança. Um deles surge a dada altura na EN397-1 em direção a Setúbal e permite admirar o casario branco e os telhados laranja do Convento da Arrábida (visitável mediante marcação). Muito mais próximas estão as quatro capelas e as guaritas que os frades franciscanos usaram entre os séculos XVI e XIX para venerar dos mistérios da paixão.

Continuando a descer a estrada até Setúbal, chega-se facilmente ao restaurante PEIXOCO, na Doca dos Pescadores. Foi aqui que o casal luso-francês André Lucas e Constance Bauer criou esta homenagem à faina, abordando o receituário setubalense de forma moderna e criativa. A propósito da data festiva, a dupla adicionou três pratos à carta. De entrada, pipoca de peixe com molho agridoce; como prato principal, carapau frito com tarte de batata, ovas de truta, pepino e maçã verde; e para finalizar creme de chocolate branco com manga, lima e coentros.

Deixando para trás a doca piscatória, em direção a Azeitão, o HOTEL CASA PALMELA afigura-se uma boa opção para pernoitar entre a Serra da Arrábida e a Serra de São Luís, à beira do parque natural. Instalado na Quinta do Esteval, do século XVII, o cinco estrelas rural preparou um pacote de São Valentim com uma ou duas noites, um jantar de quatro momentos com vinhos no restaurante Zimbral e outros mimos, como uma garrafa de espumante e doces no quarto, desconto em tratamentos de bem-estar e check-out tardio mediante disponibilidade.

Quem quiser enriquecer a escapadela com uma experiência vínica encontra, já em Vila Nogueira de Azeitão, um programa preparado pela CASA-MUSEU JOSÉ MARIA DA FONSECA. Os enamorados poderão visitar três antigas adegas – a Adega da Mata, a Adega dos Teares Novos (onde estagiam, entre outros vinhos, o famoso Periquita) e a Adega dos Teares Velhos, na qual repousam os Moscatéis de Setúbal mais antigos. E, de caminho, passear pelo jardim da casa, escutando dados históricos e curiosidades. No final, os participantes podem provar um vinho tinto e um moscatel harmonizados com chocolates artesanais e levar uma garrafa de tinto com uma mensagem especial numa gargantilha.





FICAR

Hotel Casa Palmela

Quinta do Esteval, Estrada Nacional 10

Tel.: 265249650/969298381

Web: hotelcasapalmela.pt

Pacote de São Valentim: uma noite a partir de 365 euros/quarto duplo; duas noites, a partir de

555 euros (inclui jantar de quatro momentos com vinhos). Válido até dezembro, exceto Páscoa.

COMER

Peixoco

Avenida José Mourinho, 28, Setúbal

Tel.: 265105268

Web: peixoco.com

Das 12h30 às 22h30. Não encerra.

Preço médio: 22 euros.

VISITAR

Casa-Museu José Maria da Fonseca

Rua José Augusto Coelho, 11/13 (Vila Nogueira de Azeitão)

Tel.: 212198940

Web: www.jmf.pt

Programa de São Valentim: 40 euros/casal, com visita, provas de vinho e uma oferta de vinho.

Válido de 10 a 29 de fevereiro, às 11h e às 15h.