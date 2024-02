Ritz Lisboa lança cabaz de luxo (feito à mão, em vime) para o São Valentim

O Ritz Four Seasons Hotel Lisboa criou um cabaz para se oferecer no dia 14 de fevereiro, Dia de São Valentim. O valor traduz a qualidade da composição, feita à mão com vime da Madeira, e dos produtos de mercearia fina que o recheiam.



Construídos em três horas e 45 minutos com vime da ilha da Madeira por Carlos Prata, de 67 anos, e Nuno Henriques, de 38, na vila de Batalha, em Leiria, os cabazes de São Valentim do Ritz Four Seasons Hotel, em Lisboa, podem só por si ser elevados a itens de coleção. A novidade, lançada a propósito do Dia de São Valentim, que se assinala a 14 de fevereiro, custa 225 euros a unidade e traz um leque de produtos de mercearia fina, com foco na portugalidade.

Na lista de artigos enumeram-se uma garrafa de espumante rosé; duas flutes de champanhe, uma caixa com bombons confecionados pelo chef executivo de pastelaria do hotel, Diogo Lopes (com sabores a canela e especiarias; framboesa e vinagre balsâmico; chocolate e caramelo de noz pecan); macarons de hibiscus; biscoitos de shortbread em forma de coração; um frasco de mel de framboesa; uma embalagem de chá do restaurante Michelin Cura; uma vela da marca de produtos de spa Espa; e ainda uma manta de burel desenhada e tecida na fábrica da Burel na Serra da Estrela, com as cores e padrões geométricos do inverno de 1959.

Em paralelo a esta novidade, tal como vendo sendo hábito, também os restaurantes Cura (Michelin) e Varanda do Ritz terão menus especialmente concebidos para o Dia dos Namorados, pelo valor de 250 euros e 175 euros por pessoa, respetivamente. Sobre os cabazes, o hotel anuncia em comunicado que a ideia é lançar, no futuro, novas edições limitadas. O mesmo aconselha a que os interessados os reservem, bem como os jantares, através dos contactos [email protected] e 213 811 401.