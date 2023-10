Quintas da região do Dão vão estar de Portas Abertas durante o fim de semana

De 13 a 15 de outubro, seis quintas da região Viseu Dão Lafões abrem-se ao enoturismo, com atividades enogastronómicas, música e passeios.

Neste fim de semana, seis quintas na região Viseu Dão Lafões estão de Portas Abertas a quem as quiser conhecer. O evento, que acontece pela primeira vez naquela região, de 13 a 15 de outubro, é “um convite à vivência de experiências diversificadas, que inclui um roteiro de visitas, provas, passeios, atividades sensoriais e desafios proporcionados pelos produtores locais, tendo como ponto de partida o vinho, a cultura, a gastronomia e os produtos autóctones”, faz saber o comunicado enviado às redações.

A primeira edição do Portas Abertas conta com a participação da Casa da Ínsua (Penalva do Castelo), Magnum Wines (Carregal do Sal), Quinta de Lemos (Silgueiros – Viseu), Quinta da Taboadella (Silvã de Cima – Sátão), Paço dos Cunhas de Santar (Santar – Nelas) e Soito Wines (Mangualde). Durante os três dias, os produtores vão proporcionar provas de vinhos (de colheitas atuais e edições antigas), sessões de culinária com harmonizações, almoços e jantares temáticos com animação musical, onde estarão sempre presentes os vinhos da Região Demarcada do Dão.

A iniciativa está a ter boa adesão, pelo que os cinco packs de fim de semana já estão esgotados, bem como os bilhetes avulsos para as atividades promovidas pela Quinta da Taboadella, Quinta de Lemos e Soto Wines. Ainda há disponibilidade para as experiências do Paço dos Cunhas de Santar (15 euros), da Quinta de Santa Maria (25 euros) e da Casa da Ínsua (25 euros), cujos ingressos podem ser comprados aqui.

A vontade é que este evento, promovido pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, tendo por parceiros a Comissão Vitivinícola Regional do Dão financiado pelo Turismo de Portugal, se torne anual e que o número de quintas a abrirem as suas portas ao público seja cada vez maior.