Queijaria do Monte ganha segunda casa em Alvalade, com mais de 70 queijos

Do Monte Estoril para o bairro de Alvalade, em Lisboa, a Queijaria do Monte abriu a sua segunda loja com 70 a 150 referências de queijos e produtos de mercearia fina, e até acessórios para ter em casa. O objetivo é alargar os horizontes além dos queijos nacionais.

Perto de 300 quilos de queijo é quanto a Queijaria do Monte recebe semanalmente tanto na sua primeira loja, aberta no Monte Estoril há dois anos, como na nova morada em Alvalade. Nada que intimide a CEO Diana Mello e o marido Tiago Carneiro, “ávidos consumidores de queijo”. Foram eles que deram gás à ideia de montar uma loja de queijos, após um jantar com os amigos Duarte e Ana da Conceição. O Monte Estoril foi a localização mais óbvia, pois além de ali viverem, consideraram que não havia nenhuma oferta do género na zona.

“Sempre tivemos em mente a expansão do conceito, porque queremos que todos tenham a oportunidade de provar queijos únicos e de grande qualidade. Queremos que Alvalade seja o novo destino gastronómico para os apaixonados por queijo e que entre na rota de quem não dispensa este género de produtos mais gourmet”, diz Diana Mello, a única dos quatro dedicada ao projeto a tempo inteiro. Replicando exatamente o mesmo modelo do Estoril em oferta e organização, vendem em Lisboa, diariamente, entre 70 a 150 referências de queijo.

Nas prateleiras de frio perfilam-se queijos portugueses e de outros países como Inglaterra, Espanha, França, Suíça, Holanda, Itália e Bélgica. Entre as referências disponíveis há brie de meaux com trufa, comté, bouyguette e um gouda com mais de dois mil dias de cura. Nos casos do brie, comté, roquefort, gruyère e parmesão, a Queijaria do Monte compra-os em roda completa e faz a própria cura – e sempre que possível, vende queijos de leite cru, assim como produtos com selos AOP, DOC, DOP, IGP ou PDO, e de pequenos produtores.

Nenhum deles é escolhido sem a equipa os provar primeiro ou consumir em casa, garante ainda Tiago, administrador de uma empresa alimentar. O grupo investiu, aliás, na formação, tendo frequentado a Academy of Cheese, no Reino Unido, para aprender tudo sobre queijo. Além de comprar queijos ao quilo ou à unidade, os clientes podem encomendar tábuas já montadas, com base na personalização, e comprar acessórios de cortar e servir. Há ainda vinhos, compotas, enchidos, mostardas, foie gras e outras mercearias para compor a mesa.

Queijaria do Monte

Rua Luís Augusto Palmeirim, 1E (Alvalade)

Web: queijariadomonte.pt/

Segunda, das 12h às 20h; terça a sexta, das 10h30 às 20h; sábado, das 09h às 20h.

Encerra domingo.

Queijos entre os 27 e os 89.95 euros.