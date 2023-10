Quatro programas para acompanhar na televisão

Amanhã, o canal Casa e Cozinha, celebra o Dia Mundial da Alimentação com um conjunto de receitas de diversos chefs.

Fernanda & Nathalia – Amigas De Uma Vida

DIA 15 | GLOBO | 16h30

Um encontro para uma conversa descontraída e afetuosa sobre a vida, a arte e a amizade. As atrizes Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg também vão relembrar o primeiro trabalho que assistiram de cada uma, até se encontrarem em cena pela primeira vez nos anos 1950, no teatro e na televisão.

Motor Week

DIA 16 | AMC BREAK | 20h00

Começa uma semana cheia de adrenalina que inclui os melhores programas de automobilismo do canal, para ver de 16 a 22 de outubro, todas as noites a partir das 20h00, e que inclui novos episódios de formatos como “Top Gear”, “Restauradores de Rust Valley”, “Jay Leno´s Garage”, e “Loucos por Carros”, prestando homenagem ao motor e à cultura automobilística.

Entregues à Sorte

DIA 16 | AMC CRIME | 22h30

Durante décadas, dezenas de crianças açorianas foram dadas pelos pais biológicos a casais norte-americanos colocados na base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores. Muitas vivem hoje na angústia desse passado e totalmente desligadas das raízes. Nos cinco episódios da produção portuguesa “Entregues à Sorte”, são reveladas as histórias incríveis dessas crianças, hoje adultos. Entre 1946 e 1974, foram detetados 97 casos, mas quantos mais existiram? E em que condições cresceram nos EUA?

Dia Mundial da Alimentação

Dia 16 | CASA E COZINHA | 22h00

Seleção de receitas confecionadas pelos “Chefs da Casa”: Marlene Vieira, Maria José Sousa e Carlos Fernandes. São três horas de programação compostas pelos formatos “Cozinha de Chef”, “A Nossa Cozinha” e “Pastelaria Para Todos”. Segue-se a estreia do concurso “Chefe Cozinheiro do Ano”, que segue os 18 jovens concorrentes deste ano sob diferentes perspetivas: a de quem compete, a de quem avalia e a de quem organiza as provas.