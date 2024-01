Quatro escolhas para um janeiro doce e em paz

Energias orientais positivas em Lisboa, chocolates portuenses em Vila Real e descontos em hotéis para o ano e Mundo inteiros.

Mês de tranquilidade no Museu do Oriente

Chamam-lhe “Energias positivas para o Ano Novo” e é o quarteto de atividades escolhido pelo Museu do Oriente, em Lisboa, para lidar suavemente com janeiro. O curso “Feng Shui – Continuação da prática” faz-se de três sessões, nos dias 17, 24 e 31, onde se estudará o mapa da energia da casa – é a única atividade para a qual se solicitam conhecimentos prévios da matéria. Tudo o resto acontece a 27 deste mês: a “Visita em meditação” às coleções do museu em modo “slow art”, uma experiência imersiva que pretende reduzir o stress e a ansiedade; uma “Oficina de Yoga Nidra para o Ano Novo”; e a “Oficina poder terapêutico do som”, com voz, mantras e vibração ao serviço do relaxamento e da criatividade. Os preços oscilam entre os 7 e os 40 euros. Horários, preços, inscrições e informações adicionais em [email protected], foriente.pt e 965 232 496

A Arcádia bate à porta de Vila Real

O Centro Comercial Nosso Shopping acolhe desde dezembro a 43.ª loja da Arcádia. Os chocolates clássicos da marca nascida no Porto em 1933, com os bombons à cabeça, são os atores principais. A isto junta-se uma zona de cafetaria e pastelaria e respetivos menus, que correm as refeições do dia. Há macarons e crepes, brigadeiros e iced coffees e etc. Não esquecendo refeições: hambúrguer em bolo do caco, sanduíches, saladas, tostas. Site: arcadiachocolates.com

Reservas madrugadoras com desconto no Real Hotels Group

Cadeia com 15 unidades distribuídas pelo Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve (Holiday Inn Express Porto City Centre, Maxime Hotel na capital, Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa em Albufeira, etc.), o Real Hotels Group disponibiliza descontos a quem marcar estadias para os dias frios. Assim, até 28 de janeiro, as reservas feitas para usufruto até 30 de abril de 2024 têm direito a 20% de desconto. A que se pode juntar um outro abate de 20% numa próxima estadia, válida a partir de maio e até ao final do ano em curso. Dados adicionais em www.realhotelsgroup.com

O Mundo pelo Pestana Hotel Group a “preços especiais”

“Saldos em janeiro” é como o Pestana Hotel Group batizou a campanha de descontos, que decorre este mês, para estadias a usufruir até 31 de outubro, quer em Portugal, quer nos 15 restantes países onde a empresa está presente. A redução contempla estadias a partir de 50 euros e proporciona “preços especiais” (lê-se em nota de imprensa). Este grupo possui múltiplas unidades de praia e cidade no nosso país, além das Pousadas de Portugal. Lá fora, encontra-se espalhado pela Europa (Espanha, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido), América (Estados Unidos, Brasil, Argentina), África (São Tomé Príncipe, Cabo Verde, África do Sul). Campanha disponível via www.pestana.com e 210 158 100.