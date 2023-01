Provas de fogaça, concertos intimistas, cerveja artesanal. O aquecimento para as Fogaceiras já começou

A Festa das Fogaceiras, a festividade mais emblemática de Santa Maria da Feira, celebra-se a 20 de janeiro com a tradicional procissão. Antes disso, há coisas a acontecer. Degustações, música em espaços com história, uma bebida que é uma homenagem.

Fogaça, o pão doce de Santa Maria da Feira oferecido ao mártir São Sebastião para livrar o povo da peste há mais de cinco séculos (com exatidão, há 518 anos), ícone da doçaria regional, símbolo de uma tradição, volta a estar no centro das atenções. A Festa das Fogaceiras aproxima-se com a procissão de meninas vestidas de branco e fogaças à cabeça a 20 de janeiro, feriado municipal. O aquecimento começa antes.

Nesta sexta-feira, 6 de janeiro, e pela primeira vez em 15 edições, a Mostra de Fabrico da Fogaça da Feira é aberta ao público que assim tem a oportunidade de pôr as mãos na massa e acompanhar os passos do processo de fabrico do secular pão doce e, além disso, conhecer algumas das curiosidades associadas ao formato, à textura, à cozedura e à maneira como deve ser degustada. É no castelo, a partir das 21h, e termina com a prova do tradicional pão doce acabado de sair do forno, acompanhado de queijos de produção local, cerveja artesanal com lúpulo feirense e vinho do Porto.

A fogaça da Feira é produzida diariamente por todo o concelho, obedece a rituais ancestrais, exibe, no topo, as quatro torres do castelo. Deve ser rasgada à mão, sem uso de faca, o que permite seguir a orientação do cone enrolado

durante o processo de produção. Cai bem com doces e salgados.

Para acompanhar, há uma bebida a preceito que celebra a mais importante festa do concelho. Fogaceira é também o nome de uma cerveja artesanal produzida pela cervejeira Quatrotorres com lúpulos colhidos nas margens do rio Cáster, cortesia do Lúpulo Feirense. Lançada há um ano, a 20 de janeiro de 2022, com uma edição limitada a 200 garrafas, torna-se agora uma edição comemorativa e de homenagem à tradição secular, devido à elevada procura ao longo do ano passado. É uma Porter, cerveja escura, sabor robusto.

Há também música no aquecimento para as Fogaceiras. “3CC – 3 Concertos, 3 Casas” é o novo ciclo de concertos que integra a programação cultural da festa, com a promessa de transportar o público para o aconchego de três espetáculos intimistas em três espaços carismáticos. Valter Lobo no Cineteatro António Lamoso a 11 de janeiro. Rita Vian no Museu do Papel Terras de Santa Maria, em Paços de Brandão, a 18 de janeiro. Amara Quartet no salão nobre dos Paços do Concelho, na câmara municipal, a 25 de janeiro. Sempre às 21h30. Os dois primeiros concertos fecham com uma degustação de fogaça harmonizada com cerveja artesanal de produção local.