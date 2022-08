Projeto pop-up traz a gastronomia colombiana ao Porto e Lisboa

A dupla que criou o De Tal Madre em Bogotá, eleito pela National Geographic como uma das melhores experiências pop-up da gastronomia colombiana, vem ao Porto e a Lisboa mostrar um menu onde se aposta em ingredientes esquecidos ou desconhecidos.



Inspirados pela cozinha tradicional e de afeto das suas mães, os colombianos Anamaría Uribe e Miguel Ramírez decidiram criar o projeto De Tal Madre em Bogotá, há quatro anos, deixando para trás os seus empregos nas áreas da engenharia e do design, de forma a homenagear os ensinamentos das matriarcas espalhadas pelo mundo. O sucesso foi tal que a revista National Geographic chegou a eleger o De Tal Madre como uma das cinco melhores experiências pop-up da gastronomia colombiana.

Agora, a dupla responsável traz os sabores do seu país a Portugal, criando um menu que pode ser provado na Invicta e na capital. No Porto, acontece já esta sexta-feira, dia 12, no Restaurante Goela, na Avenida da Boavista. Em Lisboa, será a 16 de agosto em Campo de Ourique, no Kitchenette Pop Up, na Rua Coelho da Rocha.

O menu, criado a quatro mãos, custa 35 euros por pessoa e inclui um cocktail e aperitivo de boas-vindas, seguindo-se momentos como tamales de folha de bananeira, porco e sufrito; um encocado de marisco, leite de coco, tomate e condimentos tradicionais da culinária do Pacífico colombiano; o chicharrón de barriga de porco com molho de ceviche e plátano; e um merengon como sobremesa, a terminar a refeição.

“O objetivo do nosso projeto sempre foi resgatar ingredientes colombianos tradicionais perdidos no tempo ou desconhecidos e preparar experiências memoráveis”, explica o casal. Saiba mais sobre a iniciativa pop-up nas redes sociais do Goela e do Kitchenette Pop Up.