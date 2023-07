Programas infantis e documentários para ver na TV

Crime, aventura, música e animação em destaque nos próximos dias.

Top 10 Invenções Históricas

03/07 | História | 22h15

De Henry Ford a Jeff Bezos, de Oprah a Evel Knievel, de Harry Houdini a Johnny Knoxville, esta série documental compara os dez melhores de todos os tempos com base nas classificações de 100 especialistas das mais variadas áreas. São oito episódios de 60 minutos cada, nos quais o ex-jogador de futebol americano Peyton Manning pede a peritos de várias áreas que classifiquem os candidatos com base em critérios como estatísticas, inovação e legado. Do décimo para o primeiro lugar, o telespectador descobrirá factos inusitados e a história por detrás de cada um, seguindo-se um debate.

Quem Matou Lin e Megan?

04/07 | AMC Crime | às 22h30

Documentário sobre um dos mais controversos e trágicos crimes que a Grã-Bretanha testemunhou. Em julho de 1996, Lin Russell e as suas filhas, Megan, de seis anos, e Josie, de nove, foram atacadas quando regressavam a casa da escola na zona rural de Kent. Apenas Josie sobreviveu. O crime chocou o país e, um ano mais tarde, Michael Stone foi preso. Não havia provas suficientes para o acusar, mas um colega recluso alegou que ele lhe tinha feito uma confissão na cela. Stone já passou 25 anos na prisão e este caso continua a gerar um aceso debate.

Os Pirenéus com Michael Portillo

05/07 | odisseia | às 22h30

Uma viagem até aos Pirenéus num especial que revela segredos desta cadeia de montanhas situada entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Uma série documental que espelha a fauna, flora, cultura e estilo de vida dos habitantes de uma das cordilheiras montanhosas mais antigas da Europa.

Inspector Gadget

03/07 | Panda Kids | 20h00

O Inspetor Gadget está de volta. Claw reativou o MAD, o Sindicato Global do Crime, e o inspetor engenhocas, e muito desastrado, foi chamado da reforma para salvar o mundo. A acompanhar as aventuras de Gadget está a sobrinha Pennye o fiel cão Brain. Penny é agora uma agente em treino e usa a inteligência, artes marciais e equipamentos de alta tecnologia para manter o seu trapalhão tio Gadget a salvo de danos. Mas não será fácil, já que Claw tem uma arma secreta: o seu lindo sobrinho Talon está ansioso para aprender um pouco do mal em formato clássico enquanto tentam dominar o mundo.

Wham!

05/07 | Netflix

Em 1982, dois adolescentes que também eram melhores amigos, George Michael e Andrew Ridgeley, formaram os Wham! e partiram à conquista do mundo. Tendo cumprido esse objetivo, deram o último concerto no Estádio de Wembley, Londres, em junho de 1986. Esta é a história, narrada na primeira pessoa, da dupla que dominou os tops com sucessivas canções pop clássicas e intemporais, como “Club Tropicana”, “Wake me up before you go go”, “Freedom”, “I’m your man” e, claro, “Last Christmas”.

Corridas Ilegais: Memphis

06/07 | Discovery | 23h00

Estreia de novos episódios da terceira temporada da série que a acompanha o dia a dia de JJ Da Boss e da sua equipa, a MSO, composta por familiares e amigos que correm juntos há décadas. Nesta temporada, JJ organiza uma pequena competição de tiro a pneus na qual o vencedor leva para casa 16 mil dólares. Entretanto, Precious e Tricia participam em corridas com alguns dos pesos pesados da Costa Oeste.