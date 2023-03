Programas infantis e documentários a não perder esta semana na TV

O desparecimento do avião MH370 da Malaysian Airlines em 2014 e um documentário sobre os impactos da fama da série Glee num conjunto de atores são dois dos destaques da Evasões relativamente a documentários e programas infantis que valerá a pena acompanhar esta semana na televisão.

Famílias Incríveis do Reino Animal

Dia 05/03 | Odisseia | Às 16h00

O quotidiano de algumas das famílias animais mais cativantes do mundo. Abordam-se todas as vertentes do seu comportamento, da corte ao acasalamento, passando pela construção do lar e pelo nascimento.

The Price of Glee

Dia 05/03 | ID | Às 22h00

“Glee” foi uma das séries de televisão de maior sucesso dos últimos tempos. Quando se estreou em 2009, o carisma e o talento de uma nova geração cativou milhões de fãs de todo o mundo, catapultando-os para o estrelato. Mas a fama nem sempre é positiva e a pressão a que eles foram submetidos acabou por acarretar consequências, em alguns casos trágicas. Três das maiores estrelas do elenco morreram demasiado cedo e em circunstâncias dramáticas: Cory Monteith de overdose, Naya Rivera afogada ao tentar salvar o filho e Mark Salling suicidou-se dias antes de ser condenado a cumprir uma pena de prisão por posse de pornografia infantil. “The price of Glee”, documentário de três episódios, expõe os segredos sombrios, escândalos e polémicas da série musical, desde invejas e lutas de egos relacionadas com o número de seguidores nas redes sociais, passando pelo ambiente tóxico nos estúdios de gravação, a relações secretas e até uma “maldição”.

Grosha e o Senhor B

Dia 06/03 | Panda Kids | Às 08h30 e 18h00

Comédia policial em que os heróis são dois gatos detetives que trabalham em equipa, mas que são o oposto um do outro em termos de estilo, personalidade e métodos de investigação. Senhor B é um persa chique, um cavalheiro imperturbável e um detetive preciso e atencioso, com uma mente ultrarrápida. Pelo contrário, Grosha é um gato de rua muito espontâneo e um detetive impulsivo e bastante corajoso. Dois gatos parceiros que terão de resolver as investigações mais difíceis.

Mariupol, The People’s Story

Dia 06/03 | TVCINE EDITION | Às 22h00

Quando se assinala um ano desde a condecoração de Mariupol com o título honorário de Cidade Heróica da Ucrânia, o TVCine Edition apresenta um documentário que regista o que lá se viveu, pela lente e pela voz daqueles que sobreviveram à destruição. Com chancela do programa “Panorama”, da BBC, esta é uma história de perda e crimes de guerra, mas também de bravura, determinação e resiliência. Após a estreia, “Mariupol, the people’s story” fica disponível no serviço de vídeo on-demand TVCine+.

Foodies Famosos

Dia 06/03 | Casa e Cozinha | Às 22h00

Se tem curiosidade sobre o que as celebridades mundiais comem e quais as suas tendências de alimentação, este programa é para si. Além de testemunhos de treinadores pessoais e nutricionistas, “Foodies famosos” vai até aos bastidores dos hotspots culinários, examinando a história de diferentes cozinhas nacionais e entrevistando chefs aclamados.

MH370: O Avião Que Desapareceu

Dia 08/03 | Netflix

O voo 370 da Malaysian Airlines era para ter sido uma viagem de rotina: uma deslocação noturna de Kuala Lumpur para Pequim, em 2014, com 239 passageiros e a tripulação a bordo. Mas, pouco depois da descolagem, o MH370 desapareceu dos ecrãs dos radares. Esta série documental passa-se em sete países, usando imagens de arquivo para reconstituir essa noite e permitindo explorar três das mais controversas teorias acerca do que aconteceu. Inclui entrevistas com familiares, cientistas e jornalistas que, passados nove anos, se recusam a desistir da esperança de uma explicação. Uma história cheia de conspirações, grandes implicações, especulações, figuras sombrias e silêncio oficial – mas, acima de tudo, uma oportunidade para manter viva a memória daqueles que pereceram.