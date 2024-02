Praça, no Beato, organiza feira de fumeiro e festa do cozido à portuguesa

A Praça, no Beato, em Lisboa, vai dedicar o mês de fevereiro a uma feira do fumeiro, queijos e enchidos. Em complemento, o restaurante Refeitório servirá, todos os fins de semana ao almoço, o tradicional cozido à portuguesa.





Produtos de charcutaria produzidos de norte a sul do país vão estar em destaque numa feira de fumeiro, queijos e enchidos na Praça, um espaço que premeia a produção nacional no Hub Criativo do Beato, em Marvila. O evento acontece durante todo o mês, em especial nos dias 17 e 18 de fevereiro, com a presença de muitos pequenos e médios produtores, naquilo que é um reforço da própria filosofia e conceito da Praça.

Presentes vão estar, por exemplo, os queijos da Leitaria do Largo, como o caganita de ovelha, os queijos estilo gouda da Quinta Anema, pur chévre do produtor Granja dos Moinhos, sem esquecer os paios e chouriços da D. Otávia, os enchidos do Sr. António Abrantes, do Feito no Zambujal, dos Beloteiros e do Fumeiro do Barroso.

Como complemento à Feira do Fumeiro, “e porque o cozido é o prato que melhor reflete os enchidos de norte a sul do país”, diz a Praça em comunicado, o novo restaurante Refeitório irá servir todos os fins-de-semana do mês, ao almoço, cozido à portuguesa. Cada dose custa 19 euros por pessoa, estando disponíveis das 12h às 16h. As reservas para garantir o prato deverão ser feitas através do website.

Já no sábado, 24 de fevereiro, a Praça organiza um jantar-concerto dedicado ao Brasil, com feijoada à brasileira preparada com enchidos que ali se vendem, do produtor de linguiças artesanais Gudo Martins. O concerto ficará encarregue do Pagode do Elias e promete misturar elementos do samba de raiz, pagode romântico, marchinhas de carnaval e os sambas de enredo. O jantar-concerto tem o valor de 15 euros por pessoa e as reservas deverão ser feitas através do website ou do Instagram.