Passeios para 2024: Roteiro de natureza pelo Algarve

Das arribas do litoral aos laranjais do barrocal, passando pelos bosques das serras, o Algarve é muito mais do que praia.

Passear pelo Algarve pode ser uma descoberta fascinante. A região junta paisagens diversas, tanto marítimas como serranas. E é bem junto à costa que se pode começar um roteiro de natureza. No Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a aldeia de Bordeira tem percursos de sete ou 16 quilómetros: o da Endiabrada e dos Lagos Escondidos, ambos circulares. Em parte, o percurso coincide com a etapa do Caminho Histórico que liga a Arrifana à Carrapateira e percorre os bosques de carvalhos e medronheiros do sopé da Serra de Espinhaço de Cão.

Nesses trilhos encontram-se pegadas de javalis, raposas ou texugos e plantas autóctones como a esteva. Espinhaço de Cão é um dos três relevos do sistema montanhoso que delimita a região a norte. Os outros são as serras de Monchique e a do Caldeirão. Na de Monchique não faltam nascentes de águas termais e termas usadas desde o tempo dos romanos, bem como várias cascatas.

FICAR

Monte da Vilarinha

Situado entre a costa e a serra, o Monte da Vilarinha conta com três T1, cinco T0 e quatro casas individuais em que nada falta para descansar e partir à descoberta da região. Todas as casas têm camas exteriores, varandas com espreguiçadeiras, chão aquecido e cozinha equipada. O hotel dispõe de um serviço de comidas e bebidas com jantar, sob marcação. Os hóspedes podem usar bicicletas e experimentar, a pedido, aulas de surf. (Bordeira, Aljezur. Tel.: 916 192 119. Estúdio T0 a partir de 170 euros/noite, com pequeno-almoço)

COMER

A Tia Bia

No sopé da Serra do Caldeirão, junto à Estrada Nacional 2, encontra-se este restaurante dedicado à cozinha serrana. O projeto nasceu da vontade de Cátia Graça e o marido Nuno Pires que, há seis anos, reergueram uma antiga tasca que ali existia. Ele ainda teve um restaurante na Quinta do Lago, mas acabou por regressar à terra natal, Barranco do Velho, para se dedicar aos sabores tradicionais. Entre outros pratos, há lulas fritas ao alho, pernil no forno, espetada de lula e camarão, migas de bacalhau, bochechas de porco preto e estufado de javali. O restaurante encontra-se agora de férias e vai reabrir dia 10 de fevereiro. (EN2, Barranco do Velho, Querença. Das 12h às 15h e das 19h às 21h30. Encerra domingo ao jantar e segunda-feira. Tel.: 289 846 425. Preço médio: 25 euros)