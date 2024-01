Passeios para 2024: Descobrir o queijo DOP São Jorge

A Ilha de São Jorge, Açores, não é apenas um paraíso natural. As paisagens humanas e os produtos únicos que aqui se produzem, como o queijo, justificam uma visita.

Com uma história que remonta aos primeiros colonizadores vindos da Flandres, o queijo São Jorge destaca-se do das outras ilhas açorianas. Aqui, nesta ilha de origem vulcânica, os pastos estão a 500 metros de altitude, tendo influência marítima, e são feitos de vegetação como o trevo ou a língua de ovelha.

A propósito do 30º aniversário da Confraria do Queijo São Jorge, em 2022, a Evasões visitou a ilha e falou com António Azevedo, presidente da mesma, que explicou que o queijo DOP que hoje se produz será muito diferente do que se produzia inicialmente, pois tem uma “mistura de processos”. Já depois dos holandeses, vieram técnicos alemães e ingleses que deram o seu contributo. Por exemplo, “hoje fazemos ‘cheddarização’ como se faz no tradicional queijo inglês cheddar”, explica.

Na ilha, é possível visitar a fábrica da Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourais e a da Uniqueijo para ficar a conhecer todo o processo de produção, as diferentes curas, e levar queijos para casa.

Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourais. Silveira, Ribeira Seca, São Jorge, Açores. Tel.: 295 416 358. Visitas à fábrica: por marcação. Loja: das 8h às 19h30. Encerra domingo e feriados.

Uniqueijo. Canadinha Nova, Beira, São Jorge. Visitas à fábrica: por marcação. Web: uniqueijo.pt. Loja: das 9h às 17h30; sábado, das 9h às 13h. Encerra domingo.

COMER

Adega do Ginjal

Caminhando pela fajã do Ginjal, encontra-se, a meio caminho, uma adega com o mesmo nome. É numa varanda sobre o mar, com a Ilha do Pico mesmo à frente e debaixo de uma frondosa videira, que se provam os petiscos da Dona Rosa Durvalina Cardoso, confecionados com produtos locais, não fosse esta fajã próspera em terra fértil, de onde se colhe batata-doce, inhame, malagueta, milho, tomate, uva americana para o vinho de cheiro e até café. (Fajã do Ginjal, Ribeira Seca, Açores. Tel.: 927 432 389)

FICAR

Hotel São Jorge Garden

O São Jorge Garden, de três estrelas, encontra-se num local privilegiado. Além de estar virado para o mar, com vistas para a Ilha do Pico, está a dois passos do centro da vila de Velas. Além disso, fica perto de alguns pontos de passagem obrigatória como o Arco Natural de Velas, um arco no mar de lava basáltica, localizado na Fajã da Ribeira da Areia, ou as Piscinas Naturais da Preguiça. (Avenida dos Baleeiros, Velas. Tel.: 295 430 100. Quarto duplo a partir de 70 euros, com pequeno-almoço)