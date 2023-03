Parque e hotel Terra Nostra, nos Açores, celebram o florescer das camélias

Até 26 de março, o florescer das camélias é celebrado em São Miguel, Açores, com oficinas, visitas guiadas e tratamentos de bem-estar, entre outras atividades.

A comemoração começou a 24 do mês passado e prolonga-se até ao dia 26 deste mês. Situado nas Furnas, em São Miguel, o Parque Terra Nostra festeja o florescer das camélias. No sábado 4, a engenheira Carina Costa irá conduzir a oficina “Cameleiras em São Miguel: História, cultivo, propagação e problemas fitossanitários”. São quatro horas de aprendizagem, seguidas de uma visita guiada ao jardim e de uma masterclass do chef Nuno Gonçalves. Será preparado um ceviche de peixe dos Açores com um pickle e tempura de camélia japónica, com direito a prova. As inscrições custam 40 euros por participante.

A 11 e 18 de março terão lugar duas visitas guiadas à coleção de camélias, entre as 14 e as 15 horas. É necessária a inscrição prévia na receção do Terra Nostra Garden Hotel, juntamente com o pagamento de 15 euros por pessoa.

O Terra Nostra Garden Hotel também entra na celebração através do cocktail Camellia Garden e de um tratamento de bem-estar no Wellness Place, em que a camélia é protagonista. Para quem não conseguir deslocar-se à ilha açoriana, está disponível uma visita virtual para dar a conhecer a coleção de camélias do Parque Terra Nostra. Propriedade da Bensaude Turismo, foi classificado como Jardim de Camélias de Excelência pela Internacional Camellia Society, em 2014. Atualmente, conta mais de 800 cameleiras.