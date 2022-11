Palácio de Cristal será o centro da animação natalícia do Porto

Jardins do Palácio de Cristal recebem em dezembro um programa gratuito que promete recriar o ambiente de um Palácio de Natal. Inclui animação de palco, oficinas e música, além de um mercado natalício.

A partir de 1 de dezembro, os Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, são o palco de um programa de Natal. Decorre nos fins de semana e feriados até à noite da consoada, a partida das 10.30 horas e até ao final da tarde.

As famílias podem passear pelos jardins ou explorar uma Tenda de Neve, que vai contar com contadores de histórias, atores, palhaços, mágicos, bailarinos e um caricaturista, além de bandas de jazz e coros tradicionais. Na segunda zona coberta do espaço, a Tenda de Cristal, convida-se a participar numa série de oficinas: escrever cartas ao Pai Natal, tocar percussão, criar sabonetes, velas, enfeites e marionetas com as próprias mãos.

Já ao ar livre, na Avenida das Tílias, haverá um Mercado de Natal e uma Casa do Pai Natal, com dezenas de expositores regionais, desde artesanato a produtos alimentares.

A música vai estar presente em todo os recantos do Palácio de Natal, quer através de sessões com vozes acapella, quer com os concertos a decorrer num palco colocado em frente à Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. Atuam Bárbara Bandeira a 1 de dezembro, Rui Massena Ensemble a 3, Saint Dominic’s Gosper Choir a 11 e Nuno Lanhoso e Os Quatro e Meia a 17. Têm início às 18 horas e são gratuitos.

Fora dos jardins do Palácio de Cristal, vários grupos de diferentes estilos irão também levar música a todas as freguesias durante as tardes dos sábados de dezembro que antecedem o Natal (dias 3, 10 e 17). No renovado Mercado do Bolhão, a animação também tem lugar na manhã e tarde de 3 de dezembro e entre os dias 19 e 23, com destaque para a atuação da Ópera de Bolso.

O programa de Natal preparado para a Invicta conta ainda com a iniciativa Porto Sounds Secrets, que consiste na atuação de nomes da música pop nacional em diferentes cenários da cidade: Irmaatua no Regimento de Sapadores Bombeiros a 4 de dezembro; Best Youth no Quartel do Monte Pedral no dia; e Joana Almeirante no Museu do Carro Elétrico, a 18. Estes concertos começam igualmente às 18 horas e têm entrada gratuita.