Voltar a mergulhar nas piscinas do Príncipe Perfeito, em Viseu

O Complexo Desportivo do Príncipe Perfeito abriu portas em 1994 e reabriu agora, depois de dois anos encerrado. Os seus quatro escorregas fazem as delícias de todos, sobretudo dos mais novos.

Espaço para estender a toalha e desfrutar do sol, com uma piscina mesmo ao lado, não falta no Complexo Desportivo do Príncipe Perfeito, em Cabanões, no concelho de Viseu. A dez minutos do centro da cidade e a apenas quatro da A25, uma das autoestradas mais movimentadas do país, o espaço de lazer oferece aos visitantes todas as condições para passar uma bela tarde de verão. Os escorregas, únicos na zona de Viseu, são uma das principais atrações do complexo de piscinas inaugurado há quase 28 anos.

Há quatro escorregas neste espaço, o mais pequeno tem o formato de um dinossauro e é destinado sobretudo ao público infantil. Os outros, pintados com as cores primárias, são os maiores e mais procurados. O vermelho tem 50 metros e é cheio de curvas. O amarelo, que proporciona descidas mais lentas, tem cerca de 40 metros, menos dez que o escorrega azul, que é fechado e todo em curva. De todos, este último é o mais procurado por miúdos, mas também alguns graúdos. Por norma, tem sempre fila, mas não tem que se esperar muito tempo para se experimentar a adrenalina.

O Complexo do Príncipe Perfeito tem uma área de três mil metros quadrados de piscina, dividida em três tanques. A maior chega aos 2,10 metros de profundidade. O espaço, que esteve encerrado nos últimos dois anos devido à pandemia, reabriu no primeiro dia de junho. “As nossas expectativas são muito boas. Noto que as pessoas estão muito mais ansiosas para viver aquilo que não viveram durante estes dois anos”, salienta Tânia Ribeiro, a responsável pelo espaço gerido pelo Grupo Visabeira.

As piscinas têm disponíveis balneários e um bar de apoio, onde se pode comer e beber de tudo um pouco. Os gelados e granizados são os produtos com mais saída, assim como os hambúrgueres e as sandes. Quem quiser almoçar em Viseu, pode sair e depois regressar ao parque.

É na área relvada que a maioria das pessoas prefere estar de toalha estendida. Quem quiser pode alugar espreguiçadeiras e chapéus de sol, ou ainda bolas para jogar andebol ou futebol. No edifício central, pode-se jogar squash.

Para quem gosta de outros desportos, o complexo estabeleceu um protocolo com o João Félix Sport Center, recentemente inaugurado, e logo ali ao lado, onde os utilizadores podem jogar futebol, padel e teqball com desconto.

À volta do parque

Passear nos jardins

Viseu, conhecida por cidade jardim, oferece aos habitantes e visitantes inúmeros espaços verdes. Nestes dias de calor, os parques são uma ótima opção para enfrentar as temperaturas mais elevadas. São pontos de paragem obrigatórios o Parque Aquilino Ribeiro, bem no coração da cidade, e a mata quinhentista do Fontelo. A Praça do Rossio, com as suas tílias, também merece ser visitada. Viseu ganha por estes dias, graças a estas árvores, um aroma singular.

Petiscar pernil e leitão

Para comer algo suculento, mas sem encher muito a barriga para os escorregas, pode sentar-se à mesa do Zé do Pernil, onde encontra sandes de pernil, de leitão, de presunto e ainda pregos, com diversas variações.