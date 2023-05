Os filmes que vão dar esta semana na televisão

Conheça os destaques da Evasões relativamente à programação cinematográfica dos próximos dias.

Twist

DIA 21/05 | Cinemundo | às 20h50

Depois de um encontro com a lei, Oliver Twist foge para Londres, onde conhece uma quadrilha de jovens que, sob a tutela de Fagin, usam as suas habilidades de parkour para realizar o roubo do século. Um filme realizado por Martin Owen, com Michael Caine, Lena Headey e Dominic Di Tommaso à frente do elenco.

O Conselheiro

DIA 21/05 | AXN | às 21h55

Determinado a subir na vida seja a que preço for, um advogado americano deixa-se envolver no mundo do tráfico de estupefacientes. Assim, aliciado pelo lucro fácil, parte para o México, onde faz negócio com Reiner, um poderoso barão da droga que tem em mãos um carregamento de cocaína de 20 milhões de dólares. Porém, o que parecia uma proposta irrecusável que iria mudar a sua vida para sempre revela-se uma decisão fatal que o levará a si e às pessoas que ama a uma verdadeira descida aos infernos.

Tarzan, O Homem Macaco

DIA 22/05 | FOX Movies | às 15h55

Jane (Bo Derek), filha do explorador James Parker (Richard Harris), junta-se ao pai numa expedição africana com o objetivo de encontrar um lendário cemitério de elefantes. Um dia, são surpreendidos pelo grito de Tarzan (Miles O’Keeffe), o misterioso homem macaco da selva, cuja existência nunca foi provada, até salvar Jane do ataque de um leão. Parker jura abater o homem macaco, apesar dos protestos da filha que mais tarde é levada por Tarzan para os confins da selva, para a salvar do ataque de uma tribo hostil. Jane fica fascinada por Tarzan e, quando a expedição é aprisionada pelos nativos, o homem macaco salva, mais uma vez, a bela Jane e inicia com ela uma nova vida na selva. De John Derek.

O Gene Rosa

DIA 24/05 | Hollywood | às 21h30

A história de Annie Parker, que venceu por três vezes a luta contra o cancro, e da geneticista Mary-Claire King, cuja descoberta do gene BRCA do cancro da mama é considerada uma das mais importantes do século XX. Realizado por Steven Bernstein, um filme sobre esperança e determinação, baseado num caso real que aconteceu nos EUA nos anos 1970/80. Com Samantha Morton e Helen Hunt.