Os acessórios da Malü Pet Wear são para os animais e os seus tutores

A cadela Lulu inspirou a criação da Malü Pet Wear, uma marca nacional de acessórios para animais e seus tutores, com peças feitas à mão.

Peças adornadas com padrões coloridos são produzidas, por encomenda, pelas mãos de Pedro Simões e Márcia Silva. O casal criou a Malü Pet Wear há três anos, depois de se ter apercebido que não havia no país marcas que fossem de encontro àquilo que procuravam para a sua cadela. Aprenderam a costurar e lançaram o site no início de 2020, conjugando os nomes dos seus dois animais de estimação – a gata Karma e a cadela Lulu.

Atualmente, é no seu ateliê, junto ao Hospital dos Capuchos, que a dupla produz trelas, coleiras, peitorais, bandanas, laços, capas para a chuva, cintas de segurança e chapas de identificação, além de peças para humanos que queiram combinar com os seus animais. Há cintos para prender a trela, porta-chaves, fitas de pescoço e scrunchies para o cabelo com os mesmos padrões encontrados nas peças para os bichanos. Os tecidos, na sua maioria em algodão, são comprados em retrosarias na capital, de forma a ajudar pequenos negócios, e os padrões escolhidos querem-se grandes e coloridos, de forma a criar peças únicas e algo abstratas. Mas a marca também garante uma coleção básica com cores sólidas, caso do azul, verde, rosa, amarelo, lilás e terracota.

A Malü Pet Wear segue uma política contra o desperdício, recolhendo peças antigas e doando-as a instituições de animais. Ao entregar as peças da Malü, os tutores recebem um desconto de 50% (ou de 10%, caso estas sejam de outras marcas) para gastar numa compra futura.