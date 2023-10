Old School Concept Store, no Porto: decoração, moda e coaching num só lugar

Três mulheres, com diferentes projetos, juntaram-se para abrir a Old School Concept Store, que vende roupa, mobiliário e outras peças, mas também acolhe sessões de coaching e eventos. Bem-estar é a palavra-chave.

Onde em tempos funcionou uma tipografia está agora um espaço multifacetado, que junta três mulheres, com diferentes projetos: Laura Nogueira, criadora da marca de vestuário feminino Oui Kiki; Oreane Queirós, responsável por L’ecletique, de mobiliário e decoração; e Inês Paupério, ligada ao coaching e à análise comportamental DISC. A Old School Concept Store, no Porto, foi pensada como showroom, mas as pessoas começaram a bater à porta e ela passou a ficar aberta.

Naquela loja, na Rua de Francos, por marcação, há visitas mesmo fora do horário habitual. Quem entra encontra, desde logo, as roupas da Oui Kiki, em tecidos que dispensam ferro de engomar, versáteis e com bolsos. “O meu nome do meio é prática”, atira Laura, enquanto mostra as suas peças cheias de detalhes, algumas reversíveis, outras com mensagens divertidas em francês. Depois de anos a trabalhar numa empresa do setor da moda, decidiu criar um projeto próprio, à boleia da pandemia. Esse período de pausa coletiva também fez Inês Paupério repensar a vida profissional: como farmacêutica, cuidava da saúde física das pessoas; hoje, ajuda-as a atingir os seus objetivos, a fazer as transições desejadas, no trabalho e não só, explica. As sessões de coaching acontecem ali, numa sala.

Distribuídos pela loja estão ainda móveis e peças decorativas de L’ecletique, bem como uma seleção de produtos de marcas parceiras, como joias (para mulher e homem) ou roupa de bebé. A casa também recebe eventos, desde provas de vinhos até apresentações de obras, num espaço reservado para o efeito, que conduz ao pátio nas traseiras. Já a decoração, ao estilo faça-você-mesmo, inclui mobiliário reaproveitado, quadros no teto e paredes forradas com páginas de livros.

Laura vê a Old School como um refúgio e Inês descreve-a sobretudo como um lugar de bem-estar – bem-estar que tanto passa pelos cuidados com a imagem e o ambiente do lar como pelo referido coaching. Nos planos está a abertura de um espaço com o mesmo conceito, em Lisboa.