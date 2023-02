Oito ideias para poupar em comida e bebida

Salvar produtos perto do fim do prazo da validade ou ir jantar fora e levar a garrafa de vinho são algumas ideias de poupança, para ganhar a batalha pela qualidade de vida em 2023.

1 | Aproveitar menus de almoço para conhecer cozinhas de luxo

Os menus executivos são muitas vezes uma forma de entrar em contacto, a preços mais acessíveis, com o trabalho de alguns dos mais importantes chefs do momento. No Auge, restaurante no 19.º piso do Porto Palácio Hotel, André Silva (ex-Largo do Paço), atualmente chef de todos os restaurantes do grupo Editory Hotels, propõe uma abordagem com criatividades aos produtos nacionais. O menu muda semanalmente e custa 25 euros por pessoa, com entrada, prato principal (peixe, carne ou vegetariano), sobremesa, bebida e café com petit fours. Na versão de 22 euros, escolhe-se entre a entrada ou a sobremesa. Igualmente nas alturas, mais concretamente a 76 metros de altitude e com uma vista desafogada sobre o rio Tejo, provam-se as criações do chef transmontano Fábio Alves, no SUBA. O restaurante do Verride Palácio Santa Catarina disponibiliza um menu executivo, de segunda a sexta, que inclui um couvert de boas-vindas, duas opções de entrada, prato principal, sobremesa, uma seleção de petit fours e café, por um valor de 30 euros, sem bebidas.

Auge

Porto Palácio Hotel & SPA

Av. da Boavista, 1269, Porto

Das 12h às 24h. Não encerra.

Preço médio: 22 a 25 euros/pax

Suba

Verride Palácio de Santa Catarina

R.de Santa Catarina, 1, Lisboa

Das 12h30 às 15h e das 19h às 22h. Não encerra.

Preço médio: 30 euros/pax (sem bebida)

2 | Beber um copo na happy hour

Não sendo novidade, vale a pena recordar que beber um copo ao final da tarde fica mais em conta graças às happy hours praticadas por bares, cafés e hotéis, que tanto oferecem bebidas como descontos. O sofisticado Uptown Bar, no InterContinental Lisboa, apresenta uma carta especial para este momento, que ali acontece de segunda a sexta, entre as 18 e as 20 horas. Na compra de um cocktail ou de um gin, e de um “signature dish”, que tanto pode ser ceviche de robalo do mar ou crocante de alheira com maionese picante, é oferecida uma surpresa doce. Já o bar O Bom, o Mau e o Vilão, em Lisboa, oferece um desconto de 25% nos cocktails, vinhos e cervejas, entre as 19h e as 21h. No Porto, no Vogue Café bebem-se dois cocktails pelo preço de um, todos os dias, das 19 às 20 horas. Quem prefere cerveja, pode prová-la em vários estilos por apenas 1 euro o copo, durante o dia, na portuense Nortada.

Uptown Bar

InterContinental Lisboa Rua Castilho, 149, Lisboa

Das 16h às 24h. Não encerra

Preço: bebidas desde 6 euros; signature dishes desde 4 euros

O bom, o mau e o vilão

Rua do Alecrim, 21, Lisboa

Todos os dias, das 19h às 2h.

Vogue Café Porto

Rua de Avis, 10, Porto

Das 12h30 às 24h de domingo a quinta; até à 1h à sexta e sábado

Nortada

Rua de Sá da Bandeira, 210, Porto

De terça a quinta, das 12h às 24h. Sexta e sábado, até às 2h.

Preço: 1 euro

3 | Levar mais por menos

Alguns estabelecimentos comercializam o produto do dia anterior a preço mais baixo, como é o caso da Odete Bakery, no Porto, onde os doces são vendidos a menos de metade do preço e o pão, de fermentação lenta, custa menos 1 euro. Na boulangerie Marie Blàchere, em Lisboa, os clientes podem levar quatro unidades pelo preço de três, em produtos como os pain au chocolat, croissants, caracóis de passas ou chocolate, pastéis de nata, baguete e pão especial.

Odete Bakery

Rua de Santo Ildefonso, 478, Porto

Das 10h às 19h de segunda a sábado; até às 15h ao domingo

Marie Blachère

Praça Luís de Camões, 33, Lisboa.

Das 8h às 11h30. Não encerra

4 | Caixas mágicas para lutar contra o desperdício

Combater o desperdício alimentar e, no caminho, poupar, é a proposta da aplicação dinamarquesa Too Good To Go, que chegou a Portugal em 2019. A ideia é simples: restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias, lojas e supermercados, colocam o que sobra em “caixas mágicas”, que são vendidas por um terço do preço original. A aplicação está disponível em todas as capitais de distrito, e conta com cerca de 3500 parceiros.

5 | Salvar produtos perto do fim da validade

No supermercado online Good After vendem-se produtos que, apesar de estarem a atingir ou já terem atingido a sua data de utilização preferencial, são seguros para consumo. Produtos de mercearia seca, como massa, arroz, biscoitos e farinhas – incluindo referências biológicas e/ou sem glúten -, artigos de limpeza, de higiene e para o carro, bem como comida para cão e gato, são vendidos com descontos que podem chegar aos 70%. Há envios gratuitos para Portugal e Espanha, a partir de 49 euros.

6 | Reservar com descontos

The Fork é umas das aplicações mais conhecidas de reservas em restaurantes e permite usufruir de reduções que podem ir até 50% em quase toda a ementa. Os Yums, pontos de fidelização recebidos após comparecer à reserva, quando acumulados em número suficiente, também são uma forma de pagar menos na conta do restaurante. The Green Affair (Lisboa), Portucale (Porto), Gruta (Porto) e os espaços do Grupo Olivier (Lisboa e Porto) são alguns dos restaurantes onde se pode poupar usando a plataforma.

7 | Refeição fora, vinha de casa

r comer fora, levar a garrafa – ou garrafas – e não pagar taxa de rolha é a proposta dos jantares “Bring your own bottle”, promovidos pelo restaurante Astória, no Porto, às terças. O objetivo é dinamizar noites calmas e encorajar os clientes a experimentarem mais pratos. Sugere-se reservar e avisar o restaurante que se pretende usufruir da modalidade.

8 | Levar recipientes

Há cada vez mais estabelecimentos que permitem levar comida e bebida em takeaway, dentro dos recipientes dos clientes, evitando assim o uso de embalagens de uso único, que muitas vezes não dão para reciclar. Alguns deles chegam mesmo a promover o gesto, oferecendo um desconto no preço final do produto.