O que ver na TV hoje e nos próximos dias

Destaques na televisão para estes dias.

Os Traidores

09/04 | SIC | 21h45

Novo reality show do canal, agora apresentado por Daniela Ruah. Neste jogo de mistérios, participam 20 concorrentes, três dos quais são “traidores”. Os restantes 17 vão ter de descobrir quem veste este papel. No final, o vencedor leva para casa um prémio de 20 mil euros em barras de prata.

The Voice Kids

09/04 | RTP1 | 21h15

Áurea, Carlão, Bárbara Tinoco e Fernando Daniel são os mentores desta nova temporada, novamente apresentada por Catarina Furtado. Crianças com idades compreendidas entre os sete e os 14 anos batalham pelo lugar de voz de Portugal.

Ideiafix e os Irredutíveis

10/04 | Panda+

No ano 52 a. C., Lutécia é inteiramente ocupada pelos romanos… ou mais ou menos, já que Ideiafix e os Irredutíveis ainda resistem aos invasores! Com as suas partidas, perseguições em alta velocidade e um toque de magia, o protagonista e os amigos trazem muita diversão e aventuras.

Nascidos da Tempestade

10/04 | Odisseia | 22h30

Série documental narrada pelo ator Ewan McGregor, que mostra raposas-do-Ártico, lontras, focas-cinzentas, papagaios-do-mar, renas e orcas que habiram a brava orla setentrional do Oceano Atlântico. Nesta região de ondas gigantescas, rios de gelo e violentas tempestades, criar filhos parece impossível, mas há animais especiais que sobrevivem com todo o estilo.

Caça ao Homem: O Atentado na Maratona de Boston

12/04 | Netflix

Em Boston, no Dia do Patriota de 2013, dois terroristas bombardearam a meta e a maior festa do ano transformou-se numa carnificina. Para assinalar o 10.º aniversário da tragédia, esta série em três partes centra-se nos dias aterradores que se seguiram aos ataques, reconstituindo a caça ao homem ao minuto a partir de milhares de horas de videovigilância, rádio da polícia, filmagens de telemóveis e testemunhos dos agentes da polícia e do FBI. Um trabalho do realizador Floyd Russ.