O Dia Europeu do Mar e outros programas a não perder esta semana na TV

Conheça os destaques da Evasões relativamente à programação dos dias que de seguem, com programas infantis e documentários para todos os gostos.

Rei Tweety

Dia 20/05 | Cartoon Network | às 14h30

Tweety converte-se inesperadamente no próximo sucessor ao trono quando a rainha de uma ilha paradisíaca desaparece. A comitiva de Sua Pequena Alteza inclui a Avozinha e o astuto Silvestre e as aventuras que vivem em conjunto são tão inesperadas quanto divertidas.

Dia Europeu do Mar

Dia 20/05 | CASA E COZINHA | às 15h30

Num dia dedicado ao mar que banha o velho continente, um especial de programação com uma primeira parte dedicada a pratos de peixe e uma segunda focada nas viagens que podem ser feitas para apreciar as nossas águas.

Austria’s Wild Heritage – One Country, Six National Parks

Dia 21/05 | NAT GEO WILD | às 17h00

Com picos poderosos, formados por forças naturais, e vastas planícies ensolaradas que fornecem refúgio a muitas criaturas que recentemente regressaram às ravinas das regiões fronteiriças, “Austria’s wild heritage – One country, six national parks” mostra como os parques nacionais da Áustria foram criados para proteger algumas das mais diversas e cativantes paisagens e espécies que ainda se encontram no coração do continente europeu.

Viver com Vulcões

Dia 22/05 | RTP2 | às 16h00

Os vulcões dominam a vida humana sob as mais surpreendentes formas. Mais de 500 milhões de pessoas vivem aos seus pés. São essenciais para a nossa existência, mas são também uma grande força destrutiva. Esta série documental de seis episódios viaja por 12 países e mais de 40 vulcões ativos para retratar a história da ligação entre o ser humano e as montanhas de fogo.

História Express

Dia 23/05 | Canal História | às 22h15

Da franquia de sucesso que trouxe “A comida que mudou o mundo” e “Os brinquedos que mudaram o mundo”, o canal estreia este “História express“, uma viagem a toda a velocidade através das histórias de marcas como a Nike, a Heinz ou a Dunkin Donuts, a temas apaixonantes como a máfia, os ovnis e a vida secreta dos bilionários. Do início aos nossos dias, todos os momentos surpreendentes, reveladores e inovadores de cada história em 30 minutos ou menos.

Pesca no Limite: Batalha no Atlântico

Dia 23/05 | National Geographic | às 23h00

As histórias de um grupo de pescadores que vive num cenário extremamente competitivo da pesca do cobiçado atum-rabilho. Nesta 12.ª temporada, a frota de Gloucester está limitada a uma semana de pesca de somente quatro dias, o que torna a competição mais difícil do que nunca. Tendo isto em conta, está dividida entre pescar localmente ou apostar financeiramente e navegar 90 milhas até Chatham em busca de peixe quase garantido. Entretanto, uma nova tripulação só de mulheres junta-se à frota.

Wanda Sykes: I’m An Entertainer

DiaA 23/05 | Netflix

A humorista, atriz e produtora Wanda Sykes está de volta com o segundo especial de comédia. Dos desafios de educar adolescentes da Geração Z aos dilemas de ser liberal num clima político complexo, Sykes faz o habitual comentário social e partilha o que lhe vai na alma com a perspicácia, humor mordaz e honestidade que o público conhece e aprecia.

André Sardet – Ponto de Partida

Dia 25/05 | RTP1 | às 23h45

O músico celebrou os 25 anos de carreira com um concerto especial gravado no Convento São Francisco, em Coimbra. E para celebrar a ocasião, convidou três colegas: os cantores Bianca Barros e João Pedro Pais e o guitarrista Bruno Costa.