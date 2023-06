Noites no Pátio levam várias artes à Reitoria da Universidade do Porto

De 30 de junho a 30 de julho , as Noites no Pátio do Museu estão de volta ao Polo Central (Reitoria) do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Sempre às 21h30 e com entrada gratuita.

A primeira noite, sexta-feira, faz-se com a música dos Melquiades, banda nascida em 2017, entre Setúbal e Lisboa, que vai trazer ao Porto o seu math post-rock alternativo. No sábado, sobe ao palco o espetáculo Noturno, que junta o coro Jovens Cantores de Guimarães e as Cantadeiras do NEFUP (Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto).

Noturno propõe um percurso por diversas épocas e estilos musicais, “unindo a história feminina às tradições, ao imaginário e à superstição associados à noite”, pode ler-se na apresentação do concerto no site da Casa Comum.

O primeiro fim de semana termina com Lembrar, uma performance criada pelo TUP (Teatro Universitário do Porto), que celebra em 2023 75 anos. A criação é de Gonçalo Albuquerque, Inês Leal, Patrícia Xará, Rui Resende e Sandra Pinheiro.

Até ao final do mês haverá também cinema, com sessões em parceria com o CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela (dias 6, 13, 20 e 27), e o ciclo Lauro António em Retrospetiva (7, 14, 21, 28).

A programação completa está disponível na página do Museu de História Nacional e da Ciência da UP.