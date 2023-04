Nem um tostão. Há livros para trocar em Coimbra, no fim de semana

Entre as 11 e as 13 horas, e as 14 e as 18 horas de sábado 15, a Casa da Esquina desafia os amantes de livros a visitar a Sala Polivalente da Casa da Cultura, em Coimbra, para uma troca de livros.

Na Feira do Livro Dado, a troca substitui a compra. A ideia é simples: cada pessoa traz os livros que já não quer, levando para casa os que mais gostar, sem dinheiro e sem troca direta.

Chegados à feira, os livros ficam à disposição de todos. A entrada é livre e o evento tem conquistado cada vez mais novos adeptos, avança a organização.

Esta edição do evento, que decorre duas a três vezes por ano, integra o programa de comemorações do centenário da Biblioteca Municipal de Coimbra e celebra, também, a revolução do 25 de abril de 74, pois assim como a sua fonética indica, “Livro Dado” evoca também a liberdade.