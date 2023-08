Na Moita, vai-se a banhos na praia fluvial do Rosário (e há passeios a cavalo)

A última praia do Tejo, na Moita, tem um quilómetro de extensão e permite refrescar o corpo no coração do estuário. Na retaguarda oferece uma biblioteca, vigilância, restaurante e outras estruturas de apoio importantes.

As conchas de ostras que salpicam o areal da Praia Fluvial do Rosário, na vila de Gaio-Rosário, na Moita, lembram a apanha da ostra que, em tempos, foi o sustento de muitas famílias. Mas este não é a única peça com que a natureza “veste” esta praia fluvial na baía do Tejo. A cor da areia e as águas que sobem e descem com a maré, tranquilamente, também contribuem para a beleza do cenário, que no verão é amplamente procurado por todos os moitenses e visitantes ocasionais do concelho.

Com um surpreendente enquadramento paisagístico, a praia é ladeada por uma mancha verde em que não faltam palmeiras frondosas e em frente exibe o recorte urbano de Lisboa. Para ir a banhos, há que esperar que a maré suba. No entretanto pode-se descansar num amplo parque de merendas, à sombra, piquenicar com auxílio de um grelhador e ponto de água ou simplesmente deixar o tempo fluir.

A praia tem inclusive uma biblioteca com livros, revistas e jornais, cujo objetivo é estimular o gosto pelo livro e pela leitura, e sobretudo atrair novos leitores para as bibliotecas municipais. Jogos didáticos, trabalhos manuais e pinturas para os mais novos também fazem parte da agenda deste espaço, que funcionará de terça a domingo, até 27 de agosto, com horários ajustados às marés. Sanitários, chuveiros, posto de socorro e estacionamento para bicicletas e automóveis são outros equipamentos. À praia também se chega pela carreira 4701 da Carris Metropolitana.

De 2 a 29 de agosto os amantes da natureza e desportos náuticos poderão ainda inscrever-se, na praia, para praticar canoagem. Nas imediações encontra-se a Capela de Nossa Senhora do Rosário, em estilo manuelino, que ao entardecer se reveste de bonitos tons dourados. O pequeno miradouro em frente, sobranceiro ao rio, oferece outro tipo de panorâmica sobre esta reentrância do Tejo. Aqui a vida corre lentamente e muitos são os que aproveitam para exercitar o corpo no parque.

O que fazer em redor

Batismos de equitação e passeios a cavalo pelas redondezas, prova de vinhos e de tábuas de queijos e enchidos, uma loja de roupa e acessórios de moda e mercearia gourmet são as valências que compõem este espaço de turismo equestre na Moita, a dois passos da Praia Fluvial do Rosário. Passear de charrete também é possível.