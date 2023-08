Na Adega Vila Santa, em Estremoz, celebra-se a vindima com programa de enoturismo

Para celebrar a época das vindimas, a alentejana Adega Vila Santa (da João Portugal Ramos Vinhos), em Estremoz, abre portas para o programa Nature'ing with Wine.

O programa começa de manhã com uma visita ao miradouro a partir de onde se observa a extensa planície de vinhas. Depois, já na vinha, os participantes fazem a apanha da uva. Na adega, vão experimentar a tradicional pisa a pé em lagares de mármore, um dos materiais emblemáticos da região.

O programa continua com uma visita à adega e às caves e termina com um almoço de vindima harmonizado com alguns dos melhores vinhos do produtor João Portugal Ramos, nomeadamente o Marquês de Borba (branco e tinto), Vila Santa Reserva Tinto e Marquês de Borba Colheita Tardia.

Neste programa de vindimas, existem dois menus disponíveis para o almoço. Ambos com aperitivos de boas-vindas e tibornas. As diferenças estão nas entradas e nos pratos principais. O menu 1 conta com salada de vindima (salada, uvas, tomate seco e queijo) e arroz escuro de pato Vila Santa, com carpaccio de courgette; e o menu 2 com folhado de queijo (com molho de vinho tinto) e bacalhau “à chef” com migas de brócolos.

O programa custa 80 euros por pessoa, e é realizado com o mínimo de quatro participantes. Com duração média de 4h30. Marcação prévia através do site da João Portugal Ramos.