Moliceiros em grande regata na Ria de Aveiro

No próximo fim de semana, de 30 de junho a 2 de Julho, realiza-se o Ria de Aveiro Weekend.

A Ria de Aveiro será 0 palco principal do Aveiro Weekend. O programa de atividades culturais realiza-se por toda a região, contando com eventos nas seis Estações Náuticas da Ria de Aveiro. No sábado, dia 1 de julho, acontece a emblemática Grande Regata dos Moliceiros.

A largada está prevista para as 15h e conta com um número record de barcos moliceiros, que navegarão à bolina, na sua configuração tradicional, desde a Praia do Monte Branco na Torreira, (Murtosa) até ao Cais do Sal (antiga Estrada-Dique, Aveiro).

A chegada da regata está prevista para as 16h30, junto à ponte da eclusa, onde vai decorrer uma parada de embarcações acompanhada de música ao vivo e outras performances artísticas. Às 17h30 será o momento para a Cerimónia de Entrega de Prémios.

Pela manhã, às 11h, realiza-se o concurso dos Painéis dos Moliceiros, também na Praia do Monte Branco, na Torreira.