Mês da Açorda está de regresso às mesas de Mourão

Segunda edição do festival gastronómico está de regresso esta quinta-feira e prolonga-se até 4 de fevereiro, com a participação de restaurantes do concelho de Mourão.

A tradicional açorda alentejana vai estar em destaque nos restaurantes do concelho de Mourão (Évora), a partir desta quinta-feira e até ao dia 4 de fevereiro, numa iniciativa gastronómica promovida pela câmara municipal.

Segundo o município, trata-se da 2.ª edição do programa “Mourão Saboroso Mês da Açorda”, dedicado a “este clássico da gastronomia tradicional alentejana”, com o objetivo de “dinamizar o setor da restauração e potenciar o turismo gastronómico”.

Ao longo de um mês, seis restaurantes daquele concelho alentejano vão dar a saborear as suas reinterpretações da açorda, prato “de origem rural e humilde, com base no aproveitamento do pão duro”, indicou a autarquia.

