Mata dos Medos: a reserva botânica da Fonte da Telha com passadiços recentes

Com três percursos e mais de cinco quilómetros, os recentes Passadiços da Mata dos Medos vieram reforçar o potencial desta reserva botânica colada aos areais almadenses. Há miradouros com vista-mar e vegetação farta a acompanhar as caminhadas.

Há muito que a Mata Nacional dos Medos permitia passeios e piqueniques na Fonte da Telha, através dos seus parques de merendas, mas os recentes passadiços que aqui foram construídos vieram reforçar os momentos de lazer nesta que é uma reserva botânica com mais de 300 hectares, mandada instalar pelo rei D. João V, para evitar o avanço das dunas para os terrenos agrícolas.

Está inserida na Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, formada pelas escarpas que acompanham as praias do concelho de Almada e Sesimbra, o que significa que as caminhadas aqui fazem-se quase sempre com o som do mar como companhia. O mesmo que se avista dos miradouros panorâmicos colocados ao longo dos percursos em passadiços.

Ao todo, há três circuitos para descobrir, a partir das zonas de merendas, todos de fácil execução, devidamente sinalizados e com acesso a pessoas de mobilidade reduzida. O Percurso Oceano e o Percurso Arriba têm áreas em comum e, no total, somam três quilómetros de passadiços, enquanto o Percurso do Centro de Interpretação da Mata dos Medos tem dois quilómetros de extensão.

Pelo caminho, avistam-se pinheiros-mansos centenários, medronheiros, espinheiros-pretos, zimbros-galegos, arménias e camarilhas, açafrão-bravo e exemplos de aromáticas como o tomilho-da-praia, rosmaninho e perpétua-das-areias. Além da flora, a fauna também ganha destaque pelas placas informativas espalhadas pelo espaço, já que aqui se encontram espécies com estatuto de ameaça, como o morcego-arborícola-pequeno. O ouriço-cacheiro, a toupeira, o falcão-peregrino e a rola-comum são outros animais que aqui encontraram abrigo.