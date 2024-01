Massagens e brunch ao domingo, no Hyatt Regency Lisboa

Domingo, brunch e uma massagem no spa. Parece-lhe bem? É essa a proposta disponível no Hyatt Regency Lisboa, hotel recentemente galardoado nos“World Luxury Awards”, nas categorias “Luxury New Hotel” e “Luxury Destination Hotel”.

O programa chama-se Sunday Spa & Brunch e tem três opções de serviços: o Sunday Pause & Brunch (45€), com acesso de duas horas ao Oásis Termal do Serenity SPA – não inclui massagem – e um brunch em regime buffet; o Sunday Care & Brunch (85€), que já engloba uma massagem de 25 minutos; e a opção mais completa: Sunday Pamp & Brunch (110€), com brunch, acesso ao Oásis Termal e uma massagem de 50 minutos.

Perante este “convite” ao descanso pleno, torna quase indiferente a escolha de se fazer primeiro a massagem ou o brunch – pode ser feita à medida da sua disponibilidade e se prefere relaxar com a barriga cheia ou vazia! O brunch é servido no restaurante Viseversa, entre as 12.30h e as 16h, localizado no piso térreo do hotel, tem música ambiente ao vivo e uma sala com kids club e animadora para quem tiver filhos pequenos.





Entre pratos frios e quentes, entradas e sobremesas que despertam todos os sentidos, há todo o ambiente tranquilo e requintado do restaurante, como garantia de um domingo especial que começa ou termina com a experiência de SPA no Serenity – The Art of Well Being. Uma espécie de paraíso de bem-estar, cujo conceito e abordagem holística ao corpo e à mente tem sido reconhecido mundialmente reconhecido com vários prémios. Para além das salas de massagem e tratamento, destaca-se o Oásis Termal, equipado com: área de relaxamento, sauna, banho turco, jacuzzi, piscina interior aquecida, duches sensoriais e fonte de gelo. Já sabe o que fazer este domingo?

Site: www.hyatt.com/hyatt-regency/pt-PT/lishr-hyatt-regency-lisbon