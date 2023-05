Marco de Canaveses: Igreja de Santa Maria, um templo aberto ao Mundo

A Igreja de Santa Maria, com a sua porta de dez metros de altura e paredes alvas, é um edifício carregado de significados, projetado por Siza Vieira, o primeiro arquiteto português a conquistar o prémio Pritzker, em 1992.

Da Igreja de Santa Maria se diz que é “um marco na arquitetura religiosa”. Esse edifício imponente, com o traço de Álvaro Siza Vieira, vencedor do prémio Pritzker, faz parte de um conjunto de oito obras suas, em Portugal, candidato a figurar na lista de Património Mundial da UNESCO. Também acaba de ser proposta a elevação da igreja e do seu complexo paroquial a Monumento Nacional (já é de Interesse Público). E, recentemente, houve obras de restauro.

Não faltam, pois, pretextos para ir a Marco de Canaveses conhecer aquele templo inaugurado em 1996 – de preferência, numa visita guiada, para apreender todos os pormenores e simbolismos. Começam logo na porta principal, com dez metros de altura, numa alusão aos dez mandamentos, e três metros de largura, a remeter para a Santíssima Trindade.





“A Igreja deve ter abertura para o mundo, daí esta porta enorme”, que convida toda a gente a entrar, explica o padre Hermínio Pinto. Outras referências a Pai, Filho e Espírito Santo são o altar, também com três metros, e os três janelões lá no cimo. Do lado oposto, um janelão comprido permite a quem se sentar nas cadeiras de madeira clara olhar lá para fora, e a paisagem vai da rua do lado às serras do Marão e da Aboboreira, ao longe. “A fé tem de ser vivida, não é só para celebrar aqui dentro”, sublinha, naquele templo despojado, banhado por luz natural – ainda mais no batistério, onde se ouve a água correr, representando o ciclo vida-morte-ressurreição: “A água cai, vai à capela mortuária e volta”.

A capela mortuária fica no piso inferior e tem gerado especial fascínio em alunos de arquitetura estrangeiros. Nas imediações surge o Centro Pastoral e Cultural, com loja, cafetaria, sala de exposições e auditório. Quem quiser prolongar a visita pode ficar alojado na Casa Passal, antiga casa paroquial.