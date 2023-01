Mar, deserto, história e cultura. Tunísia é o destino convidado deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa

A Tunísia é o destino internacional convidado da edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre, entre 1 e 5 de março, na FIL – Parque das Nações.

Os visitantes vão, pois, encontrar uma programação especial dedicada àquele país do norte de África. Com destaque para cidades como Monastir, Sousse, Port El Kantaoui e Mahdia, sem esquecer os roteiros tradicionais.

“A presença reforçada da oferta turística tunisina em Portugal vai contribuir para uma BTL 2023 mais diversa, mais forte e mais alinhada com os desejos de consumo dos portugueses, num ano que se antevê de novas aventuras em países com tanto por descobrir como a Tunísia”, afirmou Dália Palma, gestora da Bolsa de Turismo de Lisboa.

A Tunísia, que é um dos destinos de eleição dos viajantes portugueses, conta com 1300 quilómetros de costa banhada pelo Mar Mediterrâneo, além de uma longa extensão do deserto do Saara. E com um património histórico-cultural único. No fim de 2022, o país recuperou 95% dos níveis pré-pandémicos, tendo ultrapassado os números associados à recuperação global e europeia, que apontam para os 60%.

A ilha de Djerba, imortalizada na “Odisseia” de Homero por ter sido um dos pontos de passagem na célebre viagem de Ulisses, é um dos pontos mais visitados pelos turistas internacionais. Conta com voos diretos a partir de Portugal desde 2016 e tem-se constituído como um mercado em crescendo.

“Temos mantido uma excelente relação com o mercado português e a BTL tem representado um momento fulcral neste elo entre os dois países”, lembra Leila Tekaia, diretora do Turismo da Tunísia para Portugal e Espanha. “Será uma oportunidade única para mostrarmos aos portugueses um pouco do que podem encontrar no nosso território, desde beleza natural a património histórico classificado pela UNESCO, passando por novas rotas culinárias.”

A edição deste ano da BTL é a 33ª, e conta com um stand próprio da Evasões. Todas as informações sobre o certame podem ser consultadas aqui.