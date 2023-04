Jardim Zoológico de Lisboa tem programa especial para a Páscoa

Nos dias 7, 8 e 9 de abril, o Jardim Zoológico de Lisboa celebra a Páscoa, convidando as famílias a festejar com várias atividades.

Os visitantes do Jardim Zoológico podem conhecer a fundo várias curiosidades do Reino Animal, ao obter o seu passaporte junto de um promotor Lidl, que se encontra na entrada do Zoo, logo após as bilheteiras.

Podem, depois, saltar de pista em pista numa Caça aos Ovos que até à Quintinha, com várias surpresas e ofertas. O quizz, criado em parceria com a marca de supermercados, vai permitir aos visitantes saber mais sobre ovos e ovíparos, enquanto são proporcionados momentos divertidos em família.

O Jardim Zoológico convida também a visitar a Casinha, na área de acesso livre, para o workshop de criação de orelhas de coelho, e jogar o jogo “Salta como um Coelho”.

Nesta quadra, os ovos assumem o papel principal e, para ajudar a aprender mais sobre o tema, nos dias 7, 8 e 9 de abril, o Zoo vai mostrar, nas suas Animal Talks que ocorrerão pelo parque, o maior ovo posto por uma ave ou as diferenças entre ovos de ave e réptil.

Nas bilheteiras também há vantagens para todos os seguidores da página oficial de Instagram do Jardim Zoológico. Basta enviar uma mensagem privada no Instagram, até dia 6 de abril, e solicitar o voucher associado. O desconto é de 15 por cento e é válido apenas para estes dias.