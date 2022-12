Jantar no Blind celebra centenário de Saramago, com presença da neta do escritor

Uma tertúlia e um jantar literário que evocam a vida e obra do Nobel da Literatura assinalam o centenário de José Saramago, no dia 22 de dezembro, no Torel Palace Hotel.

Palavras e paladares vão estar entrelaçar-se no jantar literário que celebra o centenário de José Saramago, no dia 22 de dezembro, no Blind, o restaurante do Torel Palace Porto. O Nobel da Literatura será lembrado nesta experiência gastronómica, preparada pelo chef Vítor Matos, que contará com a presença de Ana Saramago Matos, neta do escritor e Curadora da Fundação José Saramago. O restaurante Blind e a Blind Experience são uma homenagem profunda à obra “Ensaio Sobre a Cegueira”, de José Saramago, pelo que durante a refeição Ana poderá ler algumas passagens do livro.

Ainda antes do jantar, pelas 19h, acontecerá uma tertúlia, na biblioteca do hotel, onde Ana evocará a obra e a vida de José Saramago, percorrendo algumas das passagens mais marcantes das criações do Nobel da Literatura.

A tertúlia tem entrada livre, com lugares limitados, e o jantar de celebração do Centenário de Saramago, que acontece no restaurante BLIND, tem apenas 18 lugares disponíveis. O menu Blind Experience tem o valor de 155€ por pessoa e inclui harmonização vínica (o pagamento deverá ser realizado com a reserva).