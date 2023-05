Igreja da Santíssima Trindade, Fátima: Arte num templo para todos

A imponente basílica é muito mais que um local de culto, pela riqueza arquitetónica e pela vasta área dedicada a exposições temporárias. Projetada durante décadas, é um edifício marcante para crentes e agnósticos.

No extremo oposto à Basílica de Nossa Senhora do Rosário e da Capelinha das Aparições, a Igreja da Santíssima Trindade foi inaugurada em 2007, aquando das celebrações dos 90 anos do fenómeno. Porém, a construção do templo estava prevista desde 1973. Há meio século começou a desenhar-se a necessidade de construir um novo espaço, numa altura em que a Basílica se revelava insuficiente para albergar o grande número de peregrinos que frequentemente pretendiam assistir às celebrações litúrgicas no Santuário. Na década de 2000, acabaria por ser o arquiteto grego Alexandros Tomazis quem assinou o projeto, embora com intervenção de outros, como os portugueses Álvaro Siza Vieira (são dele os azulejos da Galilé dos Apóstolos), o artista plástico Pedro Calapez (autor da porta principal, em bronze, com oito metros de altura, dedicada a Cristo), ou o alemão Robert Schad, autor da Cruz Alta, no exterior do edifício.

Lá dentro, o que faz deter os visitantes é o imenso painel, em ouro e terracota, da autoria do padre Ivan Rupnik, um jesuíta esloveno famoso pelo seu trabalho na capela Redemptoris Mater, no Palácio Apostólico do Vaticano. Da equipa fizeram parte 20 artistas de oito países.

A igreja é um edifício moderno, de formato circular e cor branca, a cor da pedra que a reveste, proveniente daquela região serrana e conhecida como “branco do mar”. De resto, alguns críticos compararam-na mesmo a um camembert, por se assemelhar no formato ao conhecido queijo francês. O edifício, com 125 metros de diâmetro e sem quaisquer apoios intermédios, tem um volume de 130000 m3 e capacidade para mais de 8500 lugares sentados. O interior é divisível em dois sectores através de uma parede móvel.

Além do espaço interior da Igreja, o edifício consiste afinal num complexo dedicado ao culto, à oração e confissões, mas dedica uma área considerável a exposições temporárias, que atraem não só os peregrinos de Fátima como uma diversidade internacional dedicada ao turismo religioso.

Santuário de Fátima

Cova da Iria

Tel: 249 539 600

Horário: das 9h às 19h. Não encerra