Hotel Fonte Santa organiza jantar vínico com foco na Beira Interior

O Hotel Fonte Santa, em Monfortinho, na zona centro, vai promover, em conjunto com sommelier João Carriço, um jantar vínico, no dia 2 de fevereiro, a partir das 18h. Dar a conhecer a cultura e beleza do interior do país é um dos objetivos.



“Mais do que um jantar, onde se pretende juntar produtores e os vários interessados sobre vinho, este é um encontro que pretende, também, promover a cultura do interior do país”, refere em comunicado o sommelier João Carriço, em jeito de aperitivo para o jantar que terá lugar no Hotel Fonte Santa, em Monfortinho, dia 2 de fevereiro a partir das 18h.

Segundo o próprio, o início do encontro “terá como base um pequeno workshop sobre a região e a forma como esta influencia o vinho” que nela se produz, “quer pelo solo, pelo clima ou até pela influência das montanhas”. Será uma prova didática, com início às 18h30, onde além de se falar da região e do vinho, se farão experiências com vários copos e harmonizações complementares e por oposições, com diferentes temperaturas.

Em destaque vão estar os vinhos da Quinta dos Ternos, situada nos sopés da encosta sul da Serra da Estrela, em plena zona centro. O facto de estar “resguardada dos ventos frios do norte e ensolarada pela sua exposição a sul permite-lhe atingir no verão temperaturas por vezes superiores a 50 graus, o que conduz a um grau de maturação superior, dando origem a vinhos complexos, aromáticos e de boa consistência”.

Após a prova, terá lugar o jantar propriamente dito, com pratos típicos da região, no Hotel Fonte Santa. Esta uma unidade de “luxo rural”, de quatro estrelas e 40 quartos, está situada na zona raiana, rica em natureza, cultura e gastronomia, a menos de 10 minutos de carro das termas, a meia-hora de Monsanto e a 14 quilómetros de Penha Garcia. O intuito do hotel é organizar um jantar vínico a cada dois meses, com produtores de diferentes regiões. Reservas através dos contactos [email protected] I e 277 430 300.