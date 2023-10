Há visitas orientadas e oficinas para todos no Fim de Semana Inquieto, da Casa da Arquitectura

O Fim de Semana Inquieto acontece nos dias 14 e 15 de outubro, na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, e vai promover atividades para todas as idades, em torno da arquitetura.

Este fim de semana, na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, ninguém vai ficar parado. Durante os dias 14 e 15 de outubro, o Fim de Semana Inquieto propõe uma série de atividades e experiências em torno da arquitetura, destinadas ao público em geral e a escolas.

Para além das visitas orientadas e das oficinas sobre exposições patentes na Casa da Arquitectura, os visitantes são também convidados a participar numa instalação coletiva onde serão construídos artefactos sonoros com a dinamização da Orquestra Jazz de Matosinhos; a experimentarem o desenho livre com a Viarco; a fazerem parte de uma oficina sobre como fazer um podcast; e a assistir a espetáculos e performances. Na atividade Visores Portáteis, os visitantes podem explorar o espaço construído, recorrendo a visores portáteis, que permitem observar e desenhar, e que no fim darão forma a uma megaestrutura.

Com exceção das atividades Percurso Arquitetura Industrial Casa da Arquitectura e Museu Vivo Conservas Pinhais, Visita Orientada Walking Tour Porto, e Workshop Podcast “No País dos Arquitectos”, todas as outras são de participação gratuita, mediante inscrição prévia ou por ondem de chegada.

O programa completo pode ser consultado aqui.